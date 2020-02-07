«Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 млн евро

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» изучает возможность продажи хавбека Филиппе Коутиньо.

По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе понимают, что ни один клуб не станет платить за 27-летнего бразильца 120 млн евро. С такой опцией выкупа игрока арендовала «Бавария».

Поэтому «Барселона» готова продать Коутиньо, если поступит предложение в размере 80-90 млн евро.

Коутиньо провел за «Баварию» 18 матчей в этом сезоне Бундеслиги, забив шесть мячей и отдав шесть голевых передач.