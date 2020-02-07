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«Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 млн евро
07.02.2020 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Барселона» изучает возможность продажи хавбека Филиппе Коутиньо.
По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе понимают, что ни один клуб не станет платить за 27-летнего бразильца 120 млн евро. С такой опцией выкупа игрока арендовала «Бавария».
Поэтому «Барселона» готова продать Коутиньо, если поступит предложение в размере 80-90 млн евро.
Коутиньо провел за «Баварию» 18 матчей в этом сезоне Бундеслиги, забив шесть мячей и отдав шесть голевых передач.
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«Барселона» изучает возможность продажи хавбека Филиппе Коутиньо.
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