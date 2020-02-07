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Месси намерен остаться в «Барсе» и летом не перейдет в «Ман Сити» (Sky Sports)
07.02.2020 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
По информации источника, 32-летний аргентинец по-прежнему настроен остаться в Барселоне, по крайней мере, до конца действия нынешнего контракта.
Сообщается, что ситуация стала менее напряженной после разговора Месси с президентом клуба
«Барса», напротив, собирается предложить контракт, рассчитанный на несколько лет, и надеется встретиться с его отцом и агентом Хорхе уже в ближайшие месяцы.
Напомним, что срок действующего контракта аргентинского нападающего истекает летом 2021 года.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси не собирается уходить из клуба, несмотря на конфликт со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем, сообщает Sky Sports.
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