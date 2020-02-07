ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Маковский: «Каждый из нас в жизни ошибается. Свои ошибки я решил исправлять не словом, а делом»

07.02.2020 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер «Ислочи» Владимир Маковский, который дисквалифицирован за организацию договорных матчей, считает, что может передать что-то своим ученикам.

«Я достиг как футболист максимума – чемпион Беларуси, чемпион Украины, лучший футболист Беларуси 1996 года. И если отбросить жизненные ошибки и весь негатив ко мне, то считаю, что моим ученикам есть что перенять от такого тренера, как я.

Это не пустые слова, мои воспитанники это доказали. За год я передал в РУОР шесть девочек, в РЦОП БГУ одну девочку. Две из них зачислены в сборную Беларуси как стажеры, и еще две – как резервные игроки.

Каждый из нас в жизни ошибается, но жизнь продолжается. Свои ошибки посчитал за лучшее исправлять не словами, а делом. Я нашел продолжение призвания в своих воспитанницах, они у меня молодцы», – сказал Маковский.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший тренер «Ислочи» Владимир Маковский, который дисквалифицирован за организацию договорных матчей, считает, что может передать что-то своим ученикам.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Захаров: «Турниром полностью довольны, вратарями тоже»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика