Михаил Захаров: «Турниром полностью довольны, вратарями тоже»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал итоги матча с командой Россия-2 (0:1) на турнире в Словакии.

– Плохо начали. Были провалы, хотя и незначительные. Тем не менее счет сохранялся 0:0, и нас это устраивало. Второй период провели уже более ровно. Даже создали больше голевых моментов. Стефанович должен был сделать счет 2:0. В третьем периоде вели по броскам 5:0, молодцы ребята. Просто отскоки для нас все неудачные, а для соперника удачный. Наши ребята сражались, претензий никаких. Если после прошлого матча были претензии к группе хоккеистов, то сейчас все сражались. Полностью переиграли россиян на вбрасываниях, большинство понадежнее бы. Но не те исполнители, пробовали новые сочетания. А так… Турниром полностью довольны, вратарями тоже. Просмотрели всех.

- Пересмотрите теперь свое вчерашнее утверждение, что наши игроки не готовы проводить два матча подряд? Второй получился лучше, чем первый.

– Мы все понимаем, почему первый провели не так. Да ты и сам (Вячеслав Федоренков — прим.) добирался на перекладных сюда, понимаешь. Китаров говорил, что по приезде не мог кольцо снять, так рука опухла.

- Тем не менее он провел два матча молодцом.

– Все молодцы.

- То есть можем, если хотим.

– Не знаю, тебе виднее.

- Что скажете по игре Шостака?

– Что я буду говорить? Вон, есть тренер вратарей — ему вопросы задавайте. А мое мнение останется при мне. Для меня сегодня все одинаковы, все молодцы. Это вчера были вопросы, – сказал Захаров.

Напомним, на турнире Беларусь проиграла Словакии (3:4) и России-2 (0:1).