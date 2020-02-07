ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Турниром полностью довольны, вратарями тоже»

07.02.2020 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал итоги матча с командой Россия-2 (0:1) на турнире в Словакии.

– Плохо начали. Были провалы, хотя и незначительные. Тем не менее счет сохранялся 0:0, и нас это устраивало. Второй период провели уже более ровно. Даже создали больше голевых моментов. Стефанович должен был сделать счет 2:0. В третьем периоде вели по броскам 5:0, молодцы ребята. Просто отскоки для нас все неудачные, а для соперника удачный. Наши ребята сражались, претензий никаких. Если после прошлого матча были претензии к группе хоккеистов, то сейчас все сражались. Полностью переиграли россиян на вбрасываниях, большинство понадежнее бы. Но не те исполнители, пробовали новые сочетания. А так… Турниром полностью довольны, вратарями тоже. Просмотрели всех.

- Пересмотрите теперь свое вчерашнее утверждение, что наши игроки не готовы проводить два матча подряд? Второй получился лучше, чем первый.

– Мы все понимаем, почему первый провели не так. Да ты и сам (Вячеслав Федоренков — прим.) добирался на перекладных сюда, понимаешь. Китаров говорил, что по приезде не мог кольцо снять, так рука опухла.

- Тем не менее он провел два матча молодцом.

– Все молодцы.

- То есть можем, если хотим.

– Не знаю, тебе виднее.

- Что скажете по игре Шостака?

– Что я буду говорить? Вон, есть тренер вратарей — ему вопросы задавайте. А мое мнение останется при мне. Для меня сегодня все одинаковы, все молодцы. Это вчера были вопросы, – сказал Захаров.

Напомним, на турнире Беларусь проиграла Словакии (3:4) и России-2 (0:1).

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал итоги матча с командой Россия-2 (0:1) на турнире в Словакии.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика