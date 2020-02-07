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Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР

07.02.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

Майк Райли, управляющий директор судейского органа Professional Games Match Officials Ltd (PGMOL), сказал председателям клубов на встрече в четверг, что зазор в 10 сантиметров означал бы, что 9 из 25 голов, которые отменили после ВАР в этом сезоне, были бы засчитаны.

PGMOL будет продвигать эту инициативу, но им потребуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) на его ежегодном собрании 29 февраля. 

Если решение согласуют с ИФАБ, то, вероятно, правило примут и в Лиге чемпионов, так как в УЕФА недовольны мелкими офсайдами.

На совещании с клубами АПЛ также рассматривали варианты с зазорами в 15 и 20 сантиметров, но остановились на десяти и сочли это оптимальным вариантом. 

 
 
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Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
 
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