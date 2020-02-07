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Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР
07.02.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клубы
PGMOL будет продвигать эту инициативу, но им потребуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) на его ежегодном собрании 29 февраля.
Если решение согласуют с ИФАБ, то, вероятно, правило примут и в
На совещании с клубами АПЛ также рассматривали варианты с зазорами в 15 и 20 сантиметров, но остановились на десяти и сочли это оптимальным вариантом.
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Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
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