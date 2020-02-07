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Кривко, Сола, Бочарников, Елетнов вошли в состав сборной Беларуси на чемпионат мира
07.02.2020 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренерский штаб сборной Беларуси окончательно определился с составом на чемпионат мира-2020, который пройдет в итальянском Антхольце с 12 по 23 февраля.
Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина.
Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей.
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Тренерский штаб сборной Беларуси окончательно определился с составом на чемпионат мира-2020, который пройдет в итальянском Антхольце с 12 по 23 февраля.
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