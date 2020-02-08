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Российский журналист Ерыкалов: «Стоит Лукашенко сделать пару лишних движений, как белорусам вернут статус легионеров»

08.02.2020 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Дмитрий Ерыкалов поделился мнением о решении Владислава Кодолы выступать за сборную Беларуси.

«Предложение от России из числа тех, от которых не принято отказываться. Тем удивительнее выглядит решение Владислава Кодолы. Шесть лет назад он играл за Россию на мемориале Глинки – неофициальном чемпионате мира среди юниоров, а еще этой осенью ездил на турнир в Германию с нашей олимпийской сборной. Накануне же он примерил свитер с белорусским гербом.

В Беларуси жестко критикуют Павла Карнаухова, чей брат Михаил принял решение остаться на родине и выступать за родную сборную. Вот только Карнаухов-младший уже выиграл Кубок Гагарина и при дефиците центров может на долгие годы прописаться в сборной России образца как минимум Евротура. Тогда как Карнаухов-старший застрял между запасом минского «Динамо» и чемпионатом Беларуси. При всей разнице в таланте этот пример наглядно демонстрирует, почему белорусы и казахстанцы предпочитают слепому патриотизму карьерные перспективы.

Кодола пошел альтернативным путем, став, по сути, исключением из правил. Здесь и сейчас он особо ничего не теряет. Сборная России пусть и была на расстоянии вытянутой руки, но все же оставалась тем самым журавлем. Тогда как с белорусской сборной он на 99% через год сыграет на домашнем чемпионате мира. Никуда от Владислава не денется и место в КХЛ. Белорусы не считаются легионерами, а в «Северстали» его ценит нынешний главный тренер Андрей Разин, как ценил и экс-наставник череповчан Александр Гулявцев. Но стоит Александру Лукашенко сделать пару лишних движений, как геополитическая ситуация вновь может измениться, а белорусам вернут статус легионеров. И вот тогда Кодола о своем решении может пожалеть», – сказал Ерыкалов.

КХЛ: таблица

КХЛ: статистика

 
 
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Российский журналист Дмитрий Ерыкалов поделился мнением о решении Владислава Кодолы выступать за сборную Беларуси.
 
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