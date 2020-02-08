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Российский журналист Ерыкалов: «Стоит Лукашенко сделать пару лишних движений, как белорусам вернут статус легионеров»
08.02.2020 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист Дмитрий Ерыкалов поделился мнением о решении Владислава
«Предложение от России из числа тех, от которых не принято отказываться. Тем удивительнее выглядит решение Владислава Кодолы. Шесть лет назад он играл за Россию на мемориале Глинки – неофициальном чемпионате мира среди юниоров, а еще этой осенью ездил на турнир в Германию с нашей олимпийской сборной. Накануне же он примерил свитер с белорусским гербом.
В Беларуси жестко критикуют Павла Карнаухова, чей брат Михаил принял решение остаться на родине и выступать за родную сборную. Вот только Карнаухов-младший уже выиграл Кубок Гагарина и при дефиците центров может на долгие годы прописаться в сборной России образца как минимум Евротура. Тогда как Карнаухов-старший застрял между запасом минского «Динамо» и чемпионатом Беларуси. При всей разнице в таланте этот пример наглядно демонстрирует, почему белорусы и казахстанцы предпочитают слепому патриотизму карьерные перспективы.
Кодола пошел альтернативным путем, став, по сути, исключением из правил. Здесь и сейчас он особо ничего не теряет. Сборная России пусть и была на расстоянии вытянутой руки, но все же оставалась тем самым журавлем. Тогда как с белорусской сборной он на 99% через год сыграет на домашнем чемпионате мира. Никуда от Владислава не денется и место в
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Российский журналист Ерыкалов: «Стоит Лукашенко сделать пару лишних движений, как белорусам вернут статус легионеров»
Российский журналист Дмитрий Ерыкалов поделился мнением о решении Владислава Кодолы выступать за сборную Беларуси.
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