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Эммануэль Пети: «Месси не такая машина, как Роналду. Ему осталось играть на топ-уровне год-два»
08.02.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны»
«Месси не
Даже выступая вместе с замечательными игроками в «Барсе», он уже не будет обладать той же скоростью и тем же дриблингом. Уверен, он понимает, что конец не так уж далек.
Честно говоря, я не думаю, что ему подходит интенсивный английский чемпионат. Ему не нравится, когда с ним играют плотно, борются с ним. В Испании его оберегают.
Английским фанатам было бы приятно его увидеть, но я не вижу причин для клуба вроде
Ранее
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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити».
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