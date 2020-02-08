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«Барселона» хотела арендовать Иньесту зимой

08.02.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» пыталась вернуть полузащитника Андреса Иньесту, выступающего за «Виссел Кобе», в период зимнего трансферного окна.

Как информирует Sport.es, в январе Иньеста получил предложения от нескольких клубов, включая «Барселону», которая хотела арендовать игрока на вторую часть сезона.

Однако в связи с тем, что текущий контракт Иньесты рассчитан еще на 2 года, и с тем, что он является капитаном команды и вскоре будет участвовать с ней в Лиге чемпионов Азии, осуществить сделку не удалось.

После истечения срока действия контракта с «Виссел Кобе» Иньеста оценит свои перспективы как игрока и, возможно, примет решение начать тренерскую карьеру.

Ранее испанец выиграл 37-й трофей в карьере, взяв Суперкубок Японии с «Виссел Кобе».

 
 
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«Барселона» пыталась вернуть полузащитника Андреса Иньесту, выступающего за «Виссел Кобе», в период зимнего трансферного окна.
 
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