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НБА. «Миннесота» разгромила «Клипперс», «Торонто» вырвал победу у «Бруклина» и другие матчи

09.02.2020 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Торонто» попытается продлить серию из 13 побед в игре с «Бруклином». Совершившие крупные обмены перед дедлайном «Миннесота» и «Клипперс» сойдутся в Миннеаполисе.

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Милуоки 95:112 (24:30, 22:33, 25:21, 24:28)
Дата проведения
9 февраля, 01.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (21 + 14 подборов + 6 передач), Фульц (15), Фурнье (14), Гордон (7 + 9 подборов), Айванду (2)  старт; Росс (20), Кларк (8), Картер-Уильямс (6 + 6 передач), Бамба (2), Лоу (0), Фрэйзер (0).
Милуоки
Б. Лопес (23), Миддлтон (21 + 13 подборов + 6 передач), Я. Адетокумбо (19 + 18 подборов + 9 передач + 5 потерь), Бледсоу (18 + 8 передач + 5 потерь), Мэттьюз (12)  старт; Корвер (8), Дивинченцо (4), Ильясова (4), Коннотон (3), Р. Лопес (0).

Шарлотт – Даллас 100:116 (10:31, 33:33, 22:30, 35:22)
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Грэм (26 + 10 передач), Бриджес (20), Розир (15), Вашингтон (7 + 9 подборов), Зеллер (5 + 8 подборов)  старт; Монк (19), Макдэниэлс (5), Бийомбо (3), Калеб Мартин (0).
Даллас
Коули-Стайн (15 + 10 подборов), Хардуэй (14), Брансон (13), Финни-Смит (13), Клебер (7)  старт; Сет Карри (26), Марьянович (11), Брокхофф (6 + 9 подборов), Ли (5), Райт (4 + 7 передач), Джексон (2), Кливленд (0).

Детройт – Нью-Йорк 92:95 (28:17, 22:31, 17:19, 25:28)
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Джексон (20 + 9 передач), Вуд (17 + 11 подборов), Снелл (12), Браун (11), Макер (7)  старт; Хенсон (12), Гэллоуэй (6), Думбуя (5), Боун (2).
Нью-Йорк
Рэндл (17 + 7 подборов), Гибсон (11), Пэйтон (10 + 9 подборов + 6 передач), Буллок (8), Барретт (3)  старт; Эллингтон (17), Портис (11), Робинсон (7), Нокс (5), Смит (4), Ниликина (2).

Торонто – Бруклин 119:118 (33:36, 33:18, 34:34, 19:30)
Дата проведения
9 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Ванвлит (29 + 6 передач), Дэвис (20 + 8 подборов), Сиакам (20 + 7 подборов), Ибака (12), Ануноби (5)  старт; Томас (15), Буше (9), Холлис-Джефферсон (5 + 7 подборов), Маккоу (3), Бриссетт (1).
Бруклин
Леверт (37), Динуидди (21 + 11 передач), Принс (17), Харрис (11 + 7 подборов), Аллен (3)  старт; Джордан (15 + 14 подборов), Чендлер (6), Темпл (5), Луваву-Кабарро (3).

Индиана – Новый Орлеан 117:124 (26:31, 29:29, 30:28, 32:36)
Дата проведения
9 февраля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Лэмб (26), Уоррен (22), Брогдон (17 + 8 подборов + 6 передач), Сабонис (16 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов)  старт; Макдермотт (9), Дж. Холидэй (7), Макконнелл (6), А. Холидэй (2), Битадзе (2), Самнер (0).
Новый Орлеан
Холидэй (31 + 10 передач), Болл (15 + 7 передач), Фэйворс (15 + 11 подборов), Харт (9 + 7 подборов), Мелли (9)  старт; Редик (23), Джексон (9), Мур (7), Окафор (4), Хэйс (2).

Миннесота – Клипперс 142:115 (40:31, 41:28, 31:29, 30:27)
Дата проведения
9 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Маклафлин (24 + 11 передач), Бизли (23 + 10 подборов), Таунс (22 + 12 подборов + 9 передач), Окоги (15), Эрнангомес (14)  старт; Джонсон (15), Рид (14 + 9 подборов), Калвер (5), Науэлл (5), Крэбб (3), Мартин (2), Эванс (0), Вандербилт (0).
Клипперс
Ленард (29), Джордж (21), Зубац (7 + 8 подборов), Шэмет (5), Паттерсон (3)  старт; Уильямс (11), Харрелл (11), Мотли (10), Кабенгеле (5), Коффи (4), Макгрудер (3), Мэнн (3), Грин (3).

Голден Стэйт – Лейкерс 120:125 (25:33, 34:33, 25:30, 36:29)
Дата проведения
9 февраля, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Крисс (26 + 9 подборов), Уиггинс (24 + 5 перехватов), Ли (8), Боумэн (7 + 10 передач), Паскалл (6)  старт; Пул (19), Смаилагич (10), Норвелл (7), Парго (6), Тоскано-Андерсон (5), Луни (2).
Лейкерс
Дэвис (27 + 10 подборов), Джеймс (22 + 8 подборов + 11 передач + 7 потерь), Брэдли (21), Грин (10), Макги (4)  старт; Кузма (12 + 6 передач), Ховард (12 + 8 подборов), Рондо (11), Дэниелс (4), Колдуэлл-Поуп (2), Карузо (0).

Финикс – Денвер 108:117 (37:28, 17:27, 24:28, 30:34)
Дата проведения
9 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Эйтон (28 + 19 подборов + 5 потерь), Букер (21 + 9 передач), Убре (20), Рубио (15 + 7 передач), Бриджес (9)  старт; К. Джонсон (11), Картер (2), Окобо (2), Диалло (0).
Денвер
Мюррэй (36 + 5 потерь), Йокич (23 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Харрис (10 + 7 подборов), Грант (10), Крэйг (9)  старт; Миллсэп (12 + 11 подборов), Моррис (11), Бэйтс-Диоп (4), Дозьер (2).

Сакраменто – Сан-Антонио 122:104 (4 четверть)
Дата проведения
9 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью
Сакраменто
Барнс (21), Хилд (16), Фокс (13), Бэйзмор (13), Бьелица (12), Богданович (5), Феррелл (4), Джайлз (3 + 7 подборов), Джозеф (2).
Сан-Антонио
Форбс (16), Мюррей (15 + 8 подборов + 8 передач), Олдридж (10 + 9 подборов), Уайт (9), Дерозан (9), Уокер (6), Лайлс (5), Пелтль (4), Миллс (2), Гэй (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
 
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