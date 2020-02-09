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НБА. «Миннесота» разгромила «Клипперс», «Торонто» вырвал победу у «Бруклина» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Торонто» попытается продлить серию из 13 побед в игре с «Бруклином». Совершившие крупные обмены перед дедлайном «Миннесота» и «Клипперс» сойдутся в Миннеаполисе.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
9 февраля, 01.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Вучевич (21 + 14 подборов + 6 передач),
Фульц (15),
Фурнье (14),
Гордон (7 + 9 подборов),
Айванду (2) старт;
Росс (20),
Кларк (8),
Картер-Уильямс (6 + 6 передач),
Бамба (2),
Лоу (0),
Фрэйзер (0).
- Милуоки
-
Б. Лопес (23),
Миддлтон (21 + 13 подборов + 6 передач),
Я. Адетокумбо (19 + 18 подборов + 9 передач + 5 потерь),
Бледсоу (18 + 8 передач + 5 потерь),
Мэттьюз (12) старт;
Корвер (8),
Дивинченцо (4),
Ильясова (4),
Коннотон (3),
Р. Лопес (0).
- Дата проведения
-
9 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Грэм (26 + 10 передач),
Бриджес (20),
Розир (15),
Вашингтон (7 + 9 подборов),
Зеллер (5 + 8 подборов) старт;
Монк (19),
Макдэниэлс (5),
Бийомбо (3),
Калеб Мартин (0).
- Даллас
-
Коули-Стайн (15 + 10 подборов),
Хардуэй (14),
Брансон (13),
Финни-Смит (13),
Клебер (7) старт;
Сет Карри (26),
Марьянович (11),
Брокхофф (6 + 9 подборов),
Ли (5),
Райт (4 + 7 передач),
Джексон (2),
Кливленд (0).
- Дата проведения
-
9 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Джексон (20 + 9 передач),
Вуд (17 + 11 подборов),
Снелл (12),
Браун (11),
Макер (7) старт;
Хенсон (12),
Гэллоуэй (6),
Думбуя (5),
Боун (2).
- Нью-Йорк
-
Рэндл (17 + 7 подборов),
Гибсон (11),
Пэйтон (10 + 9 подборов + 6 передач),
Буллок (8),
Барретт (3) старт;
Эллингтон (17),
Портис (11),
Робинсон (7),
Нокс (5),
Смит (4),
Ниликина (2).
- Дата проведения
-
9 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Ванвлит (29 + 6 передач),
Дэвис (20 + 8 подборов),
Сиакам (20 + 7 подборов),
Ибака (12),
Ануноби (5) старт;
Томас (15),
Буше (9),
Холлис-Джефферсон (5 + 7 подборов),
Маккоу (3),
Бриссетт (1).
- Бруклин
-
Леверт (37),
Динуидди (21 + 11 передач),
Принс (17),
Харрис (11 + 7 подборов),
Аллен (3) старт;
Джордан (15 + 14 подборов),
Чендлер (6),
Темпл (5),
Луваву-Кабарро (3).
- Дата проведения
-
9 февраля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Лэмб (26),
Уоррен (22),
Брогдон (17 + 8 подборов + 6 передач),
Сабонис (16 + 8 подборов + 6 передач),
Тернер (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов) старт;
Макдермотт (9),
Дж. Холидэй (7),
Макконнелл (6),
А. Холидэй (2),
Битадзе (2),
Самнер (0).
- Новый Орлеан
-
Холидэй (31 + 10 передач),
Болл (15 + 7 передач),
Фэйворс (15 + 11 подборов),
Харт (9 + 7 подборов),
Мелли (9) старт;
Редик (23),
Джексон (9),
Мур (7),
Окафор (4),
Хэйс (2).
- Дата проведения
-
9 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Маклафлин (24 + 11 передач),
Бизли (23 + 10 подборов),
Таунс (22 + 12 подборов + 9 передач),
Окоги (15),
Эрнангомес (14) старт;
Джонсон (15),
Рид (14 + 9 подборов),
Калвер (5),
Науэлл (5),
Крэбб (3),
Мартин (2),
Эванс (0),
Вандербилт (0).
- Клипперс
-
Ленард (29),
Джордж (21),
Зубац (7 + 8 подборов),
Шэмет (5),
Паттерсон (3) старт;
Уильямс (11),
Харрелл (11),
Мотли (10),
Кабенгеле (5),
Коффи (4),
Макгрудер (3),
Мэнн (3),
Грин (3).
- Дата проведения
-
9 февраля, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Крисс (26 + 9 подборов),
Уиггинс (24 + 5 перехватов),
Ли (8),
Боумэн (7 + 10 передач),
Паскалл (6) старт;
Пул (19),
Смаилагич (10),
Норвелл (7),
Парго (6),
Тоскано-Андерсон (5),
Луни (2).
- Лейкерс
-
Дэвис (27 + 10 подборов),
Джеймс (22 + 8 подборов + 11 передач + 7 потерь),
Брэдли (21),
Грин (10),
Макги (4) старт;
Кузма (12 + 6 передач),
Ховард (12 + 8 подборов),
Рондо (11),
Дэниелс (4),
Колдуэлл-Поуп (2),
Карузо (0).
- Дата проведения
-
9 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Эйтон (28 + 19 подборов + 5 потерь),
Букер (21 + 9 передач),
Убре (20),
Рубио (15 + 7 передач),
Бриджес (9) старт;
К. Джонсон (11),
Картер (2),
Окобо (2),
Диалло (0).
- Денвер
-
Мюррэй (36 + 5 потерь),
Йокич (23 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь),
Харрис (10 + 7 подборов),
Грант (10),
Крэйг (9) старт;
Миллсэп (12 + 11 подборов),
Моррис (11),
Бэйтс-Диоп (4),
Дозьер (2).
- Дата проведения
-
9 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Барнс (21),
Хилд (16),
Фокс (13),
Бэйзмор (13),
Бьелица (12),
Богданович (5),
Феррелл (4),
Джайлз (3 + 7 подборов),
Джозеф (2).
- Сан-Антонио
-
Форбс (16),
Мюррей (15 + 8 подборов + 8 передач),
Олдридж (10 + 9 подборов),
Уайт (9),
Дерозан (9),
Уокер (6),
Лайлс (5),
Пелтль (4),
Миллс (2),
Гэй (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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