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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях уступил «Вероне», «Фиорентина» проиграла «Аталанте» 

09.02.2020 01:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 23-м туре Серии А «Рома» принимает на своем поле «Болонью».

В субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Вероной». В воскресенье «Лацио» встречается с «Пармой», а закроет тур дерби «Интер» – «Милан».

Чемпионат Италии

23-й тур

Рома – Болонья 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Орсолини, 1:1 – 22, автогол Денсвил, 1:2 – 26 Барроу, 1:3 – 51 Барроу, 2:3 – 72 Мхитарян.
РомаЛопес, Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти, Джеко.
БолоньяСкорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Схаутен, Сванберг (Домингес, 73), Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86), Паласио.
Предупреждения:
Сванберг (38), Схаутен (55), Бани (59), Сантон (59), Бруно Перес (85), Скорупски (88).
Удаление:
Кристанте (80).

 

Фиорентина – Аталанта 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
8 февраля, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 32 Кьеза, 1:1 – 49 Сапата, 1:2 – 72 Малиновский.
ФиорентинаДронговски, Пеццелья, Далберт, Лирола, Игор Жулио, Миленкович, Пульгар (Соттиль, 79), Бенасси (Бадель, 85), Кастровилли, Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).
АталантаГоллини, Паломино, Толои, Гимшити, Кастань, Госенс, Иличич, Гомес (Тамез, 90), Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Сапата.
Предупреждения:
Кастровилли (16), Сапата (27), Голлини (33), Влахович (59).

 

Торино – Сампдория 1:3 (0:0, 1:3)
Дата проведения
8 февраля, 20.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 55 Верди, 1:1 – 70 Рамирес, 1:2 – 75 Рамирес, 1:3 – 79, пенальти Куальярелла.
ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Войнович, де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна (Ансальди, 75), Верди (Мейте, 82), Беренгер, Белотти.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Мурру, Торсбю (Янкто, 68), Экдаль, Рамирес (Бертолаччи, 86), Линетти, Габбьядини, Куальярелла (ла Гумина, 90).
Предупреждения:
Тонелли (21), Беренгер (22), Экдаль (39), Торсбю (45), Белотти (59), Мурру (68), Ринкон (69), Колли (83).
Удаление:
Иццо (77).

 

Верона – Ювентус 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
8 февраля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 65 Роналду, 1:1 – 76 Борини, 2:1 – 86, пенальти Паццини.
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбула, Фараони, Велозу (Верре, 58), Амрабат, Лазович (Димарко, 79), Пессина, Борини, Дзакканьи (Паццини, 69).
ЮвентусШченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур (Де Шильо, 82), Пьянич, Рабьо, Дуглас Коста (Рэмзи, 72), Игуаин (Дибала, 59), Роналду.
Предупреждения:
Алекс Сандро (20), Лазович (39), Пессина (41), Дибала (75), Бонуччи (85).

 

СПАЛ – Сассуоло
Дата проведения
9 февраля, 14.30, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Лечче
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Кальяри
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Удинезе
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Лацио
Дата проведения
9 февраля, 20.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Милан
Дата проведения
9 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 

Таблица Серии А

Статистика Серии А

 
 
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