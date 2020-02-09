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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях уступил «Вероне», «Фиорентина» проиграла «Аталанте»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 23-м туре Серии А «Рома» принимает на своем поле «Болонью».
В субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Вероной». В воскресенье «Лацио» встречается с «Пармой», а закроет тур дерби «Интер» – «Милан».
Чемпионат Италии
23-й тур
- Дата проведения
-
7 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
0:1 –
16 Орсолини,
1:1 –
22, автогол Денсвил,
1:2 –
26 Барроу,
1:3 –
51 Барроу,
2:3 –
72 Мхитарян.
Рома –
Лопес, Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти, Джеко.
Болонья –
Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Схаутен, Сванберг (Домингес, 73), Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86), Паласио.
- Предупреждения:
-
Сванберг
(38), Схаутен
(55), Бани
(59), Сантон
(59), Бруно Перес
(85), Скорупски
(88).
- Удаление:
-
Кристанте
(80).
- Дата проведения
-
8 февраля, 17.00, «Артемио Франки»
- Голы:
-
1:0 –
32 Кьеза,
1:1 –
49 Сапата,
1:2 –
72 Малиновский.
Фиорентина –
Дронговски, Пеццелья, Далберт, Лирола, Игор Жулио, Миленкович, Пульгар (Соттиль, 79), Бенасси (Бадель, 85), Кастровилли, Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).
Аталанта –
Голлини, Паломино, Толои, Гимшити, Кастань, Госенс, Иличич, Гомес (Тамез, 90), Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Сапата.
- Предупреждения:
-
Кастровилли
(16), Сапата
(27), Голлини
(33), Влахович
(59).
- Дата проведения
-
8 февраля, 20.00, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
-
1:0 –
55 Верди,
1:1 –
70 Рамирес,
1:2 –
75 Рамирес,
1:3 –
79, пенальти Куальярелла.
Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Войнович, де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна (Ансальди, 75), Верди (Мейте, 82), Беренгер, Белотти.
Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Мурру, Торсбю (Янкто, 68), Экдаль, Рамирес (Бертолаччи, 86), Линетти, Габбьядини, Куальярелла (ла Гумина, 90).
- Предупреждения:
-
Тонелли
(21), Беренгер
(22), Экдаль
(39), Торсбю
(45), Белотти
(59), Мурру
(68), Ринкон
(69), Колли
(83).
- Удаление:
-
Иццо
(77).
- Дата проведения
-
8 февраля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
-
0:1 –
65 Роналду,
1:1 –
76 Борини,
2:1 –
86, пенальти Паццини.
Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбула, Фараони, Велозу (Верре, 58), Амрабат, Лазович (Димарко, 79), Пессина, Борини, Дзакканьи (Паццини, 69).
Ювентус –
Шченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур (Де Шильо, 82), Пьянич, Рабьо, Дуглас Коста (Рэмзи, 72), Игуаин (Дибала, 59), Роналду.
- Предупреждения:
-
Алекс Сандро
(20), Лазович
(39), Пессина
(41), Дибала
(75), Бонуччи
(85).
Таблица Серии А
Статистика Серии А
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В 23-м туре Серии А «Рома» принимает на своем поле «Болонью».
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