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Пуна (ATP). Финал. Герасимов играет с Веселы

09.02.2020 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финале турнира в Пуне Егор Герасимов сыграет с Иржи Веселы.

Сетка турнира здесь.

Tata Open Maharashtra

Пуна, Индия

3 – 9 февраля 2020

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 546 355 долларов

Открытые корты, хард

Финал 

Егор Герасимов (Беларусь)  Иржи Веселы (Чехия)
Дата проведения
9 февраля, 14.30
Онлайн матча
 
 
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В финале турнира в Пуне Егор Герасимов сыграет с Иржи Веселы.
 
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