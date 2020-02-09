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Пуна (ATP). Финал. Герасимов играет с Веселы
09.02.2020 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале турнира в Пуне Егор Герасимов сыграет с Иржи Веселы.
Сетка турнира
Tata Open Maharashtra
Пуна, Индия
3 – 9 февраля 2020
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 546 355 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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В финале турнира в Пуне Егор Герасимов сыграет с Иржи Веселы.
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