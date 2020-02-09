Ростислав Зиновенко: «Ситуация в Пекине страшная – скупают маски, нельзя выходить после 19 часов»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер молодежной сборной Беларуси и «ОЭРДЖИ Юниор» Ростислав Зиновенко рассказал о ситуации в Китае.

- Из вашей команды много ребят уехали в Китай из-за подготовки к молодежному чемпионату мира.

– Да, верно. В команде осталось десять русских игроков и один китаец, который подходит для юниорской сборной страны. Те улетели, когда вспышки коронавируса еще не было. Они готовились в Корее, но паспорта остались в Китае. Была версия, что ребятам передадут документы, и они вернутся к нам. Однако парни поехали в Китай. Не знаю, приедут ли в команду или нет.

- А что они говорят?

– Не отвечали, они еще заняты. Кстати, Егор Буяльский (белорусский форвард вэхаэловского ОЭРДЖИ – прим.) был в тот момент в . Говорит, страшная ситуация. Куда ни посмотришь, какой канал ни включишь – все о коронавирусе. Люди скупают маски, нельзя выходить после 19 часов, поскольку распыляют спрей против вируса. В итоге Егор улетел, теперь все китайские клубы будут базироваться в России, – сказал Зиновенко.

Отметим, что число умерших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек