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Ростислав Зиновенко: «Ситуация в Пекине страшная – скупают маски, нельзя выходить после 19 часов»
09.02.2020 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер молодежной сборной Беларуси и «ОЭРДЖИ Юниор»
- Из вашей команды много ребят уехали в Китай из-за подготовки к молодежному чемпионату мира.
– Да, верно. В команде осталось десять русских игроков и один китаец, который подходит для юниорской сборной страны. Те улетели, когда вспышки коронавируса еще не было. Они готовились в Корее, но паспорта остались в Китае. Была версия, что ребятам передадут документы, и они вернутся к нам. Однако парни поехали в Китай. Не знаю, приедут ли в команду или нет.
- А что они говорят?
– Не отвечали, они еще заняты. Кстати,
Отметим, что число умерших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек
Берегись коронавируса! Особенно, если берешь интервью у игрока китайской команды
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