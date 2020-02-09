ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ростислав Зиновенко: «Ситуация в Пекине страшная – скупают маски, нельзя выходить после 19 часов»

09.02.2020 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер молодежной сборной Беларуси и «ОЭРДЖИ Юниор» Ростислав Зиновенко рассказал о ситуации в Китае.

- Из вашей команды много ребят уехали в Китай из-за подготовки к молодежному чемпионату мира.

– Да, верно. В команде осталось десять русских игроков и один китаец, который подходит для юниорской сборной страны. Те улетели, когда вспышки коронавируса еще не было. Они готовились в Корее, но паспорта остались в Китае. Была версия, что ребятам передадут документы, и они вернутся к нам. Однако парни поехали в Китай. Не знаю, приедут ли в команду или нет.

- А что они говорят?

– Не отвечали, они еще заняты. Кстати, Егор Буяльский (белорусский форвард вэхаэловского ОЭРДЖИ – прим.) был в тот момент в Пекине. Говорит, страшная ситуация. Куда ни посмотришь, какой канал ни включишь – все о коронавирусе. Люди скупают маски, нельзя выходить после 19 часов, поскольку распыляют спрей против вируса. В итоге Егор улетел, теперь все китайские клубы будут базироваться в России, – сказал Зиновенко.

Отметим, что число умерших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек

Берегись коронавируса! Особенно, если берешь интервью у игрока китайской команды

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер молодежной сборной Беларуси и «ОЭРДЖИ Юниор» Ростислав Зиновенко рассказал о ситуации в Китае.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига чемпионов. БГК в гостях у «Мотора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика