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Лига чемпионов. БГК в гостях обыграл «Мотор»
09.02.2020 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова обыграл «Мотор».
Лига чемпионов
Групповой раунд
Мотор Украина – БГК имени Мешкова Беларусь 33:36
9 февраля. 19:00. Запорожье. Дворец Спорта «Юность»
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Мотор: Комок, Киреев; Вуйович, Кубатко, Бабичев, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Дорощук, Кравченко, Козакевич, Гурковский, Кус, Сорока, Ганчев, Паровинчак.
БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш, Панич, Шкуринский, Юринок, Обрадович, Аккамбре, Шумак, Баранов, Разгор, Обранович, Сельвесюк, Джукич, Вайлупов, Малус.
Положение команд группы B: Киль – 18 очков (11 матчей), Веспрем – 16 (11),
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова обыграл «Мотор».
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