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Андрей Разин: «Руководство заверяет, что все будет нормально, что «Минск» будет играть в высшей лиге»
09.02.2020 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Минска» Андрей Разин отметил, что команда готовится к выступлению в высшей лиге.
«Готовимся к выступлению в высшей лиге. Руководство заверяет, что все будет нормально, что мы будем играть в высшей лиге. Комплектование, предсезонную подготовку планируем с учетом того, что будем играть в высшей лиге. А какое решение будет принято и когда, это уже не ко мне вопросы.
Конкретных задач пока не было. Думаю, перед началом сезона будет поставлена задача. Минимум – выступить не хуже, чем в прошлом году», – сказал Разин в программе «Итоги недели».
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Андрей Разин: «Руководство заверяет, что все будет нормально, что «Минск» будет играть в высшей лиге»
Главный тренер «Минска» Андрей Разин отметил, что команда готовится к выступлению в высшей лиге.
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