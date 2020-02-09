ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Разин: «Руководство заверяет, что все будет нормально, что «Минск» будет играть в высшей лиге»

09.02.2020 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Минска» Андрей Разин отметил, что команда готовится к выступлению в высшей лиге.

«Готовимся к выступлению в высшей лиге. Руководство заверяет, что все будет нормально, что мы будем играть в высшей лиге. Комплектование, предсезонную подготовку планируем с учетом того, что будем играть в высшей лиге. А какое решение будет принято и когда, это уже не ко мне вопросы.

Конкретных задач пока не было. Думаю, перед началом сезона будет поставлена задача. Минимум – выступить не хуже, чем в прошлом году», – сказал Разин в программе «Итоги недели».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Минска» Андрей Разин отметил, что команда готовится к выступлению в высшей лиге.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига чемпионов. БГК в гостях обыграл «Мотор»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика