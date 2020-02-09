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Чемпионат России. «Минчанка» в пяти партиях переиграла «Протон»
09.02.2020 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В домашнем матче 14-го тура чемпионата России по «Минчанка» принимала «Протон» из Саратова.
Чемпионат России
14-й тур
Минчанка — Протон — 3-2 (25:23, 21:25, 25:14, 14:25, 15:10)
Турнирное положение: Локомотив Калининград – 12 побед – 2 поражения (37 очков), Уралочка – 11-2 (34), Динамо-Казань – 11-2 (33), Динамо Москва – 8-5 (26), Протон – 9-5 (23), Сахалин – 8-6 (22), Динамо-Краснодар – 5-8 (15), Заречье-Одинцово – 4-9 (13), Минчанка – 5-9 (12), Ленинградка – 4-9 (12), Динамо-Метар – 3-11 (10), Енисей – 1-13 (5).
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В домашнем матче 14-го тура чемпионата России по «Минчанка» принимала «Протон» из Саратова.
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