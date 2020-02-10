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OHL. Оксентюк набрал 4 очка, Колячонок отметился шайбой
10.02.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Флинт Файрбердс» одолел «Ошава Дженералз» – 3:5. У победителей белорусский нападающий
Отметим, что 18-летний хоккеист признан третьей звездой матча. В нынешнем сезоне он набрал 62 (25+37) очков в 46 играх.
Игрок обороны
В этом сезоне на его счету 30 (11+19) очков в 41 встрече.
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«Флинт Файрбердс» одолел «Ошава Дженералз» – 3:5.
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