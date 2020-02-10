OHL. Оксентюк набрал 4 очка, Колячонок отметился шайбой

Источник материала: Tribuna.com

«Флинт Файрбердс» одолел «Ошава Дженералз» – 3:5. У победителей белорусский нападающий набрал 4 (2+2) очка, нанес 4 броска, и заработал «+2».

Отметим, что 18-летний хоккеист признан третьей звездой матча. В нынешнем сезоне он набрал 62 (25+37) очков в 46 играх.

Игрок обороны забил гол, нанес 1 бросок, заработал 2 минуты штрафа и «+2».

В этом сезоне на его счету 30 (11+19) очков в 41 встрече.

18-летний белорус проводит первый сезон в Канаде: уже вошел в историю клуба, а его голы – это шоу (впечатлились даже в НХЛ)