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НБА. «Бостон» победил в гостях «Оклахому», «Юта» вырвала победу у «Рокетс» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
В 23.30 начнется встреча между «Оклахомой-Сити» и «Бостоном». «Юта» едет в гости к «Хьюстону».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
9 февраля, 23.30, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Гилджес-Александер (24),
Галлинари (24),
Пол (22),
Адамс (4 + 11 подборов),
Дорт (3) старт;
Шредер (22 + 7 подборов),
Ноэл (5),
Бэйзли (3),
Диалло (2),
Надер (2),
Фергюсон (0).
- Бостон
-
Уокер (27),
Тейтум (26 + 11 подборов),
Браун (17),
Хэйворд (13 + 10 подборов),
Тайс (13 + 11 подборов) старт;
Смарт (7),
Кантер (4 + 8 подборов),
Г. Уильямс (3),
Уонамейкер (2),
Лэнгфорд (0).
- Дата проведения
-
10 февраля, 02.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Бил (26),
Хачимура (12 + 11 подборов),
Смит (4),
Бонга (4),
Маинми (2) старт;
Вагнер (19 + 9 подборов),
Бертанс (15),
Напьер (6 + 6 передач),
Браун (6),
Робинсон (5).
- Мемфис
-
Морэнт (27 + 10 подборов + 10 передач),
Андерсон (16),
Джарен Джексон (14 + 11 подборов),
Брукс (9),
Валанчюнас (8 + 18 подборов) старт;
Джонс (13),
Кларк (9),
Мелтон (7),
Джош Джексон (3),
Ватанабе (0).
- Дата проведения
-
10 февраля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Эмбиид (28 + 12 подборов + 4 блок-шота),
Симмонс (19 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь),
Харрис (14),
Милтон (5),
Хорфорд (0 + 7 подборов) старт;
Коркмаз (31),
Робинсон (10),
Тайбулл (6),
Ричардсон (3),
Скотт (2).
- Чикаго
-
Лавин (32 + 8 передач + 9 потерь),
Корнет (25),
Саторански (10 + 7 передач),
Янг (10 + 10 подборов),
Хатчисон (5 + 7 подборов) старт;
Фелисио (13 + 7 подборов),
Уайт (6),
Арчидиаконо (5),
Харрисон (5).
- Дата проведения
-
10 февраля, 02.00, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (48 + 13 передач + 7 потерь),
Коллинз (32 + 16 подборов),
Хантер (19 + 9 подборов + 5 перехватов),
Хертер (16 + 6 передач),
Джонс (0) старт;
Дедмон (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов),
Тиг (8 + 6 передач),
Гудвин (3),
Картер (2),
Фернанду (2),
Грэм (0).
- Нью-Йорк
-
Рэндл (35 + 18 подборов + 6 потерь),
Буллок (21),
Пэйтон (12 + 9 передач),
Барретт (5),
Гибсон (4) старт;
Эллингтон (15),
Робинсон (15 + 11 подборов),
Портис (14),
Ниликина (9 + 8 передач),
Нокс (3),
Смит (2).
- Дата проведения
-
10 февраля, 03.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Уэстбрук (39),
Харден (28 + 10 подборов + 10 передач),
Ковингтон (14),
Хауз (10),
Такер (9) старт;
Маклемор (9),
Риверс (2),
Сефолоша (2),
Чендлер (0).
- Юта
-
Митчелл (24 + 6 передач),
Конли (20 + 6 передач),
Гобер (12 + 15 подборов),
Богданович (8),
Инглс (3 + 7 передач) старт;
Кларксон (30),
Ньянг (8),
Морган (4),
О'Нил (3),
Брэдли (2).
- Дата проведения
-
10 февраля, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Драммонд (19 + 14 подборов),
Секстон (13),
Лав (10 + 9 подборов),
Осман (7),
Гарлэнд (6 + 6 передач) старт;
Портер (17),
Маккинни (9),
Томпсон (7),
Ньюмэн (2),
Нэнс (2),
Экзам (0),
Уэйд (0).
- Клипперс
-
Уильямс (25),
Джордж (22),
Шэмет (11),
М-с Моррис (10),
Зубац (8) старт;
Харрелл (19 + 9 подборов),
Коффи (10),
Макгрудер (8),
Кабенгеле (8),
Грин (6 + 7 подборов),
Мотли (6),
Мэнн (0).
- Дата проведения
-
10 февраля, 05.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (33 + 8 передач),
Ариза (21),
Энтони (15),
Макколлум (13),
Уайтсайд (11 + 17 подборов + 4 блок-шота) старт;
Трент (22),
Хезоня (0),
Свэниган (0),
Гэбриэл (0).
- Майами
-
Робинсон (19),
Адебайо (13 + 12 подборов + 7 передач),
Джонс (11),
Нанн (9),
Олиник (6) старт;
Драгич (27 + 7 передач),
Краудер (18 + 11 подборов),
Силва (4),
Игудала (2).
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
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