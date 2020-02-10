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НБА. «Бостон» победил в гостях «Оклахому», «Юта» вырвала победу у «Рокетс» и другие результаты

10.02.2020 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

В 23.30 начнется встреча между «Оклахомой-Сити» и «Бостоном». «Юта» едет в гости к «Хьюстону».

НБА

Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити – Бостон 111:112 (32:28, 29:24, 23:32, 27:28)
Дата проведения
9 февраля, 23.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Гилджес-Александер (24), Галлинари (24), Пол (22), Адамс (4 + 11 подборов), Дорт (3)  старт; Шредер (22 + 7 подборов), Ноэл (5), Бэйзли (3), Диалло (2), Надер (2), Фергюсон (0).
Бостон
Уокер (27), Тейтум (26 + 11 подборов), Браун (17), Хэйворд (13 + 10 подборов), Тайс (13 + 11 подборов)  старт; Смарт (7), Кантер (4 + 8 подборов), Г. Уильямс (3), Уонамейкер (2), Лэнгфорд (0).

Вашингтон – Мемфис 99:106 (30:18, 25:29, 30:33, 14:26)
Дата проведения
10 февраля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (26), Хачимура (12 + 11 подборов), Смит (4), Бонга (4), Маинми (2)  старт; Вагнер (19 + 9 подборов), Бертанс (15), Напьер (6 + 6 передач), Браун (6), Робинсон (5).
Мемфис
Морэнт (27 + 10 подборов + 10 передач), Андерсон (16), Джарен Джексон (14 + 11 подборов), Брукс (9), Валанчюнас (8 + 18 подборов)  старт; Джонс (13), Кларк (9), Мелтон (7), Джош Джексон (3), Ватанабе (0).

Филадельфия – Чикаго 118:111 (38:25, 22:30, 23:28, 35:28)
Дата проведения
10 февраля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Эмбиид (28 + 12 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (19 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Харрис (14), Милтон (5), Хорфорд (0 + 7 подборов)  старт; Коркмаз (31), Робинсон (10), Тайбулл (6), Ричардсон (3), Скотт (2).
Чикаго
Лавин (32 + 8 передач + 9 потерь), Корнет (25), Саторански (10 + 7 передач), Янг (10 + 10 подборов), Хатчисон (5 + 7 подборов)  старт; Фелисио (13 + 7 подборов), Уайт (6), Арчидиаконо (5), Харрисон (5).

Атланта – Нью-Йорк 140:135 OT (20:31, 41:32, 33:20, 22:33, 24:19)
Дата проведения
10 февраля, 02.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (48 + 13 передач + 7 потерь), Коллинз (32 + 16 подборов), Хантер (19 + 9 подборов + 5 перехватов), Хертер (16 + 6 передач), Джонс (0)  старт; Дедмон (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Тиг (8 + 6 передач), Гудвин (3), Картер (2), Фернанду (2), Грэм (0).
Нью-Йорк
Рэндл (35 + 18 подборов + 6 потерь), Буллок (21), Пэйтон (12 + 9 передач), Барретт (5), Гибсон (4)  старт; Эллингтон (15), Робинсон (15 + 11 подборов), Портис (14), Ниликина (9 + 8 передач), Нокс (3), Смит (2).

Хьюстон – Юта 113:114 (33:25, 25:29, 25:27, 30:33)
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Уэстбрук (39), Харден (28 + 10 подборов + 10 передач), Ковингтон (14), Хауз (10), Такер (9)  старт; Маклемор (9), Риверс (2), Сефолоша (2), Чендлер (0).
Юта
Митчелл (24 + 6 передач), Конли (20 + 6 передач), Гобер (12 + 15 подборов), Богданович (8), Инглс (3 + 7 передач)  старт; Кларксон (30), Ньянг (8), Морган (4), О'Нил (3), Брэдли (2).

Кливленд – Клипперс 92:133 (21:36, 29:37, 23:34, 19:26)
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Драммонд (19 + 14 подборов), Секстон (13), Лав (10 + 9 подборов), Осман (7), Гарлэнд (6 + 6 передач)  старт; Портер (17), Маккинни (9), Томпсон (7), Ньюмэн (2), Нэнс (2), Экзам (0), Уэйд (0).
Клипперс
Уильямс (25), Джордж (22), Шэмет (11), М-с Моррис (10), Зубац (8)  старт; Харрелл (19 + 9 подборов), Коффи (10), Макгрудер (8), Кабенгеле (8), Грин (6 + 7 подборов), Мотли (6), Мэнн (0).

Портленд – Майами 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26)
Дата проведения
10 февраля, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (33 + 8 передач), Ариза (21), Энтони (15), Макколлум (13), Уайтсайд (11 + 17 подборов + 4 блок-шота)  старт; Трент (22), Хезоня (0), Свэниган (0), Гэбриэл (0).
Майами
Робинсон (19), Адебайо (13 + 12 подборов + 7 передач), Джонс (11), Нанн (9), Олиник (6)  старт; Драгич (27 + 7 передач), Краудер (18 + 11 подборов), Силва (4), Игудала (2).

 

Майк Д’Антони – тренер-новатор в НБА. Он был бы никем без европейского баскетбола

Кевин Гарнетт – звезда нового (и лучшего) фильма Адама Сэндлера. Оба шикарны

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
 
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