Татьяна Пучек: «Мы очень надеемся, что все-таки на финал Кубка Федерации Азаренко сможет приехать»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек сообщила, что рассчитывает на Викторию Азаренко в финале Кубка Федерации.

— Мы всегда рассчитываем на участие Вики (в матчах за сборную) и очень надеемся, что все-таки в апреле она сможет приехать (на финальный турнир Кубка Федерации). Это будет тяжелая неделя. Чем больше у тебя как капитана игроков в распоряжении, тем лучше — это сто процентов. Когда есть взаимозаменяемость, кто-то может передохнуть. Пока ситуация у Вики не разрешилась, но мы надеемся.

— Когда вы узнали, что Вика не приедет в Гаагу?

— Перед отъездом мы уже знали, что она не сможет вырваться. В день отъезда было понятно, что нет, – сказала Пучек.

Напомним, что у Азаренко проходило очередное слушание об опеке над ребенком, по этой причине она не могла выехать за пределы США. В 2020 году теннисистка еще не выступала. Сообщалось, что экс первая ракетка мира намерена сыграть на турнире в Монтеррее в марте.

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