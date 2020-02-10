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Татьяна Пучек: «Мы очень надеемся, что все-таки на финал Кубка Федерации Азаренко сможет приехать»
10.02.2020 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси
— Мы всегда рассчитываем на участие Вики (в матчах за сборную) и очень надеемся, что все-таки в апреле она сможет приехать (на
— Когда вы узнали, что Вика не приедет в Гаагу?
— Перед отъездом мы уже знали, что она не сможет вырваться. В день отъезда было понятно, что нет, – сказала Пучек.
Напомним, что у Азаренко проходило очередное слушание об опеке над ребенком, по этой причине она не могла выехать за пределы США. В 2020 году теннисистка еще не выступала. Сообщалось, что экс первая ракетка мира намерена сыграть на турнире в Монтеррее в марте.
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Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек сообщила, что рассчитывает на Викторию Азаренко в финале Кубка Федерации.
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