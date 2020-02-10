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Усманов передал МОК рукопись Олимпийского манифеста Пьера де Кубертена. В декабре ее продали на аукционе за 8,8 млн долларов

10.02.2020 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Международной федерации фехтования (FIE), российский бизнесмен Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста инициатора организации современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.

В декабре прошлого года манускрипт был продан на аукционе Sotheby’s за 8,8 млн долларов. Имя покупателя оставалось в тайне.

14-страничная рукопись содержит речь, в которой де Кубертен впервые представил идею возродить Олимпийские игры в современности. С этим манифестом Кубертен выступил 25 ноября 1892 года в Сорбонне. Два года спустя было официально принято решение о возобновлении Олимпийских игр.

Отмечается, что документ содержит правки, сделанные рукой де Кубертена. Оригинал рукописи будет представлен в музее и доступен для посетителей.

«Сегодня мы являемся свидетелями истории. Мы увидели исторический документ, рукопись речи, которая заложила философские основы олимпийского движения. В то же время мы наблюдаем, как этот манускрипт возвращается в свой Олимпийский дом, место, которому он принадлежит. 

Это пожертвование выходит далеко за рамки передачи рукописи в Олимпийский музей. Это уникальный момент, который живо напоминает нам о миссии Олимпийских игр – объединить страны мирными соревнованиями», – отметил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Эта рукопись – манифест современных Олимпийских игр. У Пьера де Кубертена было видение мира, который объединен спортом, а не разделен противостояниями и войнами. Я считаю, что Олимпийский музей – самое подходящее место для хранения этой бесценной рукописи», – заявил Усманов.

 
 
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Президент Международной федерации фехтования (FIE), российский бизнесмен Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста инициатора...
 
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