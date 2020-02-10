Первая белоруска в НЖХЛ Шаталова: «Беларусь – моя Родина, но меня здесь особо никто не поддерживал. Больше было проблем, чем какой-то помощи»

Источник материала: Tribuna.com

Первая белоруска в Национальной женской хоккейной лиге Татьяна Шаталова рассказала, почему сменила гражданство на российское.

- Как девочка Таня попала в хоккей?

– В хоккей играл мой старший брат Андрей, я смотрела на него и мне тоже хотелось попробовать. Постоянно просила родителей, чтобы отвели меня в секцию, но они были против. Потом решила, что хочу заниматься боксом и папа сказал: «Ладно, лучше иди в хоккей». Так я начала свой путь в хоккейной школе «Юность» вместе с мальчиками 1999 года рождения. До 11 лет играла в своем возрасте, потом еще пару лет тренировалась с ребятами на год младше.

– То, что ты играла с парнями, не было проблемой?

– Было. Постоянно приходилось писать какие-то бумаги в федерацию хоккея, чтобы мне разрешили играть с мальчиками. Чем старше становилась, тем тяжелее. Когда мне было лет 14, я играла в Могилеве. Там меня уже просто «убивали». Поняла, что мне нужно играть с девочками и уехала из Беларуси.

– Ты бронзовый призер молодежного ЧМ в составе сборной России. Никогда не было мысли: «Жаль, что медаль с Россией, а не Беларусью»?

– Никогда. Да, Беларусь – моя Родина, но меня здесь особо никто не поддерживал. Больше было проблем, чем какой-то помощи или содействия. В юном возрасте приходилось сражаться за свое будущее, я была настойчивой, поэтому не закончила, а добилась своего. Меня очень поддерживал отец, везде со мной ездил, за что ему очень благодарна. В России мне дали возможность заниматься тем, чем люблю, так сложилась судьба. Но однозначно скажу, что, если бы в Беларуси была женская команда, я бы с удовольствием играла дома.

– Твоя смена гражданства – мера вынужденная. Как относишься к тем спортсменам, которые меняют паспорт ради возможности выступления, например, в КХЛ или МХЛ? Зачастую болельщики таких хоккеистов считают предателями.

– Человек, который хочет связать жизнь с хоккеем, здраво понимает, что в России у него шансов состояться как профессиональный игрок больше. Ну это объективно. И это не касается денег, а именно роста хоккеиста, прогресса, достижений и так далее. Уезжают больше не за деньгами, а за мечтой, – рассказала Шаталова.

Белоруска была вынуждена стать гражданкой России, чтобы реализовать себя в хоккее. И теперь она – в женской НХЛ!