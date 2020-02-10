|
«Ювентус» может уволить Сарри. Некоторые игроки хотят возвращения Аллегри (La Repubblica)
10.02.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации источника, положение Сарри стало угрожающим после поражения в матче 23-го тура Серии А от «Вероны» (1:2). Сообщается, что в «Ювентусе» есть определенная группа игроков, которая хотела бы, чтобы в команду вернулся
Отмечается, что у президента
Напомним, что Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 год. В настоящее время специалист находится без работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ювентус» может уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера команды, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Repubblica.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)