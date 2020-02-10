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Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, готовит иск об организации игроком сети VIP-проституции
10.02.2020 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бразильская модель Нажила Триндаде, в прошлом году обвинявшая нападающего
Юрист, представляющий интересы модели, будет работать над новым иском в адрес Неймара. В скором времени заявление будет подано в один из французских судов.
Триндаде обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции. Она считает, что форвард привозил девушек из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации. Дело, связанное с подобным обвинением, не может быть рассмотрено на территории Бразилии.
Юристы Неймара сообщили, что пока не получали уведомления о новом иске.
Напомним, что ранее Нажила Триндаде обвиняла Неймара в изнасиловании, однако бразильский футболист был оправдан.
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Бразильская модель Нажила Триндаде, в прошлом году обвинявшая нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, готовит против него иск об...
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