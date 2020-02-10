Михаил Захаров: «Прочитал интервью пресс-секретаря Минспорта, и показалось, что человек просто не понимает, о чем говорит. Он просто обманул всех»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением об игре вратаря Константина Шостака.

– Турнир был очень хороший. Смотрелись мы довольно прилично: и у словаков могли выигрывать, и у россиян. Со словаками вообще игра была равная, хотя, конечно, во втором периоде мы действовали не очень хорошо. Были моменты у Стефановича, но он сначала в штангу попал, а потом мимо бросил.

Отмечу игру Шостака – очень хорошо смотрелся, молодец! Он доказывает, что в свое время сделал правильный выбор, уехав в МХЛ. Если бы не эта лига, он бы никогда не достиг теперешнего уровня. Если бы не МХЛ, Шостака бы у нас сегодня не было. Впереди еще чемпионат мира – посмотрим, как он там себя покажет. 19 лет парню. В первом периоде с россиянами мы очень серьезно проиграли по броскам, а Шостак оставил нас в игре. То же самое было в ноябре в Латвии. Когда он настраивается, он очень прилично стоит.

- Можно ли сделать вывод, что Шостак гарантировал себе место на чемпионате мира?

– Мы хотим его видеть, но все же знают, что есть подводные камни. Гарантирует он себе место тогда, когда в самолете будет лететь в Швейцарию. Но из-за бюрократического аппарата он не смог сыграть на молодежном чемпионате мира.

- Но теперь-то все в порядке?

– Жизнь покажет.

- Вопросы по Шостаку следует адресовать Министерству спорта?

– Конечно. Прочитал интервью пресс-секретаря Министерства, и показалось, что человек просто не понимает, о чем говорит. Он не владеет информацией и просто обманул всех. Но я с этим человеком лично не знаком, – сказал Захаров.