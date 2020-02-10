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«Наша Нiва»: бюджет минского «Динамо» – 5 млн долларов. Некоторые легионеры получают 400 тыс долларов в год, Костицын-старший – около 200 тыс
10.02.2020 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Наша Нiва» рассказала о бюджете минского «Динамо», ссылаясь на источники знакомые с финансовыми делами клуба.
Согласно данным издания бюджет «Динамо» в этом сезоне в 3 раза меньше, чем 2 года назад и составляет 5 млн долларов. Отмечается, что основной спонсор «Беларуськалий» выделил втрое меньше средств от запрашиваемой суммы. Дополнительные средства выделил МТЗ.
Максимальный заработок в клубе у некоторых легионеров – в районе 400 тысяч долларов за сезон, а Костицын-старший, например, получает около 200 тысяч долларов. Молодежь команды зарабатывает около 50 тысяч долларов.
Также источники утверждают, что по всей лиге КХЛ отличным результатом считается 5% самоокупаемости, а «Динамо» этих цифр не достигает – окупается только «офис».
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«Наша Нiва»: бюджет минского «Динамо» – 5 млн долларов. Некоторые легионеры получают 400 тыс долларов в год, Костицын-старший – около 200 тыс
«Наша Нiва» рассказала о бюджете минского «Динамо», ссылаясь на источники знакомые с финансовыми делами клуба.
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