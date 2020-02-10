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Кульбаков о белорусских вратарях «Динамо»: «Такова политика клуба. Это точно не вина наших ребят и не показатель их способностей. Поэтому своего номера один у нас и нет»
10.02.2020 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский голкипер Иван Кульбаков поделился мнением о кадровой политике минского «Динамо».
- В Татарстане планируешь задержаться надолго?
– Все зависит от меня. Конечно, человек всегда тянется к чему-то лучшему, на более высокий уровень. Но опять же, вспоминая осенние события, прихожу к мысли, что лучше не загадывать — просто работать. По плану я и сейчас должен был выступать за океаном. Хотя, если будет интересное предложение из той же КХЛ…
- Например, новое из минского «Динамо»?..
– Следующий вопрос.
- Да легко: белорусский вратарь, принимающий предложение «зубров», должен быть готов к роли в лучшем случае номера два за спиной у коллеги-иностранца.
– Ну что поделать, если такова политика клуба. Это точно не вина наших ребят и не показатель их способностей. Поэтому своего номера один у нас и нет.
- Веришь, что кто-то из своих справился бы?
– Абсолютно уверен. И таких немало, просто им нужно доверять. А не так, что ребята неделями ждут шанса, а при любой помарке в матче — обратно глубоко в запас, – сказал Кульбаков.
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Кульбаков о белорусских вратарях «Динамо»: «Такова политика клуба. Это точно не вина наших ребят и не показатель их способностей. Поэтому своего номера один у нас и нет»
Белорусский голкипер Иван Кульбаков поделился мнением о кадровой политике минского «Динамо».
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