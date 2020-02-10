Кульбаков о белорусских вратарях «Динамо»: «Такова политика клуба. Это точно не вина наших ребят и не показатель их способностей. Поэтому своего номера один у нас и нет»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский голкипер Иван Кульбаков поделился мнением о кадровой политике минского «Динамо».

- В Татарстане планируешь задержаться надолго?

– Все зависит от меня. Конечно, человек всегда тянется к чему-то лучшему, на более высокий уровень. Но опять же, вспоминая осенние события, прихожу к мысли, что лучше не загадывать — просто работать. По плану я и сейчас должен был выступать за океаном. Хотя, если будет интересное предложение из той же КХЛ…

- Например, новое из минского «Динамо»?..

– Следующий вопрос.

- Да легко: белорусский вратарь, принимающий предложение «зубров», должен быть готов к роли в лучшем случае номера два за спиной у коллеги-иностранца.

– Ну что поделать, если такова политика клуба. Это точно не вина наших ребят и не показатель их способностей. Поэтому своего номера один у нас и нет.

- Веришь, что кто-то из своих справился бы?

– Абсолютно уверен. И таких немало, просто им нужно доверять. А не так, что ребята неделями ждут шанса, а при любой помарке в матче — обратно глубоко в запас, – сказал Кульбаков.