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Михаил Захаров: «Сделать «Динамо» частным клубом – это утопия. Мне кажется, у нас это очень сложно осуществить»
10.02.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров считает утопией идею сделать из минского «Динамо» частный клуб.
- Минское «Динамо» несколько раз заявляло о том, что будет готовить молодых игроков. Несколько таких хоккеистов было сейчас в вашей сборной. Что скажете по ним?
– Минское «Динамо» – это минское «Динамо». Вопросы по этой команде вам лучше задать Дмитрию Баскову. Турнир в Словакии – не показатель. О чем можно говорить, если в десятке худших игроков КХЛ по показателю полезности пятеро игроков минского «Динамо». Вопросов больше, чем ответов. Чтобы о чем-то можно было говорить, нужно забрасывать хотя бы шайб десять за сезон. И показатель полезности у того же Еременко должен быть не «-20», а хотя бы «+5». Вот и весь сказ.
- В пятницу Дмитрий Басков
– Это утопия. Мне кажется, у нас это очень сложно осуществить, – сказал Захаров.
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Михаил Захаров: «Сделать «Динамо» частным клубом – это утопия. Мне кажется, у нас это очень сложно осуществить»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров считает утопией идею сделать из минского «Динамо» частный клуб.
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