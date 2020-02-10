Михаил Захаров: «Сделать «Динамо» частным клубом – это утопия. Мне кажется, у нас это очень сложно осуществить»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров считает утопией идею сделать из минского «Динамо» частный клуб.

- Минское «Динамо» несколько раз заявляло о том, что будет готовить молодых игроков. Несколько таких хоккеистов было сейчас в вашей сборной. Что скажете по ним?

– Минское «Динамо» – это минское «Динамо». Вопросы по этой команде вам лучше задать Дмитрию Баскову. Турнир в Словакии – не показатель. О чем можно говорить, если в десятке худших игроков КХЛ по показателю полезности пятеро игроков минского «Динамо». Вопросов больше, чем ответов. Чтобы о чем-то можно было говорить, нужно забрасывать хотя бы шайб десять за сезон. И показатель полезности у того же Еременко должен быть не «-20», а хотя бы «+5». Вот и весь сказ.

- В пятницу Дмитрий Басков заявил , что готов сделать «Динамо» первым частным клубом. Как вам такая идея?

– Это утопия. Мне кажется, у нас это очень сложно осуществить, – сказал Захаров.

Босс минского «Динамо» вдруг заговорил про то, что клуб готов стать частным: с чего бы и почему это смешно?