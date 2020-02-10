Роман Стронгин: «Место «Динамо» в КХЛ не под угрозой»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель пресс-службы минского «Динамо» Роман Стронгин отказался комментировать финансовую ситуацию в команде, однако отметил, что место клуба в КЗЛ не под угрозой.

«Ничего не могу комментировать, это коммерческая тайна. Но место «Динамо» в КХЛ не под угрозой», – заверил Стронгин.

«Наша Нiва»: бюджет минского «Динамо» – 5 млн долларов. Некоторые легионеры получают 400 тыс долларов в год, Костицын-старший – около 200 тыс