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Роман Стронгин: «Место «Динамо» в КХЛ не под угрозой»
10.02.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель пресс-службы минского «Динамо» Роман Стронгин отказался комментировать финансовую ситуацию в команде, однако отметил, что место клуба в КЗЛ не под угрозой.
«Ничего не могу комментировать, это коммерческая тайна. Но место «Динамо» в КХЛ не под угрозой», – заверил Стронгин.
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Руководитель пресс-службы минского «Динамо» Роман Стронгин отказался комментировать финансовую ситуацию в команде, однако отметил, что место клуба в КЗЛ не под...
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