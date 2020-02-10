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Роман Стронгин: «Место «Динамо» в КХЛ не под угрозой»

10.02.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководитель пресс-службы минского «Динамо» Роман Стронгин отказался комментировать финансовую ситуацию в команде, однако отметил, что место клуба в КЗЛ не под угрозой.

«Ничего не могу комментировать, это коммерческая тайна. Но место «Динамо» в КХЛ не под угрозой», – заверил Стронгин.

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Руководитель пресс-службы минского «Динамо» Роман Стронгин отказался комментировать финансовую ситуацию в команде, однако отметил, что место клуба в КЗЛ не под...
 
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