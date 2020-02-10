Скабелка останется главным тренером сборной Казахстана после невыхода на Олимпиаду

Источник материала: Tribuna.com

продолжит работу на посту главного тренера .

9 февраля Казахстан проиграл Польше (2:3) и не пробился в финальный этап .

«Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира.

Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше.

Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат», – сказал генеральный директор казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.