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Скабелка останется главным тренером сборной Казахстана после невыхода на Олимпиаду
10.02.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
9 февраля Казахстан проиграл Польше (2:3) и не пробился в финальный этап
«Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира.
Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше.
Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат», – сказал генеральный директор казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.
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Андрей Скабелка продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана.
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