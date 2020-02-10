Николай Ходасевич: «Ничего удивительного в том, что Волков был вызван в сборную. То, что он сделал два года назад, наверное, ни для кого не является диким преступлением»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич проанализировал состав, который пригласил на ближайший сбор главный тренер национальной команды Михаил Мархель.

«Федерация не может жить без зашкварных историй, без глупых историй. Вляпалась федерация. В этот расширенный список Мархеля на ближайший сбор попал Захар Волков. Я задавался вопросом, что с ним делать. Его вдруг вызывают в национальную сборную в разгар разбирательств с договорными матчами. Главный тренер берет и вызывает этого защитника, который провел лишь один товарищеский матч. Зачем общественность переполошилась, в Доме футбола как-то среагировали и убрали Волкова из списка. Сначала «вляпались», потом начали отмазываться. Мархель дал объяснение , почему так произошло.

Ничего удивительного в том, что Волков был вызван, нет. Знаете, почему? Есть цитата тридцатилетней давности. Главный тренер сборной признавался, что во время Союза участвовал в договорных матчах. «Подобные матчи всегда были и будет в нашей стране. Как бы она не называлась. Искоренить их, по-моему, так же трудно, как вывести Россию на уровень жизни США или ФРГ. Лично я не вижу способа избавиться от этого зла в будущем», — Михаил Мархель.

То, что сделал Волков два года назад, наверное, ни для кого не является диким преступлением, не приравнивается к предательству футбола», – сказал Ходасевич.