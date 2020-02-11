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Чемпион Европы в составе сборной Сербии (U-19) Павловски проходит просмотр в минском «Динамо»
11.02.2020 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-хавбек «Порту» и чемпион Европы в составе юношеской сборной Сербии Марко Павловски находится на просмотре в минском
Последним клубом для сербского полузащитник был «Варзин» из второго дивизиона Португалии.
26-летний игрок принял участие в двух спаррингах минчан с
Отметим, что Павловски в 2013 году становился чемпионом Европы среди юношеских команд в составе сборной Сербии (U-19). Марко был капитаном той сборной.
В том же году «Порту» выкупило Павловски у сербского клуба
В карьере футболиста также значатся такие клубы, как «Мускрон» (Бельгия),
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Экс-хавбек «Порту» и чемпион Европы в составе юношеской сборной Сербии Марко Павловски находится на просмотре в минском «Динамо».
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