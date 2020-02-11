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Крэйг Вудкрофт: «Вклад в победу сегодня внесли все. Горжусь такой игрой команды»

11.02.2020 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкроф прокомментировал итог матча с рижским «Динамо» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Перед игрой мы понимали, что сегодня нас ждет настоящее дерби. «Динамо» (Рига) – хорошая команда, которая действует просто и быстро, кроме того, обладает приличным набором исполнителей, что им и приносит успех.

По матчу хочу отметить, что на протяжении всех 60 минут на льду мы видели настоящую команду, единый коллектив. Сыграли очень умный выездной матч, смогли реализовать большинство. Рижане очень хорошо играют в давление, к этому мы тоже подготовились.

Работали на тренировках как индивидуально с игроками, так и командой. Хочу отметить, что вклад в победу сегодня внесли все – от вратаря до нападающих. Горжусь такой игрой команды, мы довольны результатом сегодняшней игры», – сказал Вудкрофт.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкроф прокомментировал итог матча с рижским «Динамо» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
 
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