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Дмитрий Комаровский: «Нельзя говорить о том, что мы попадем на Евро и что нам там делать. По-моему, это глупо»
11.02.2020 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ислочи»
«Думаю, что каждый белорус должен надеяться, несмотря на то, какие у него мнения на этот счет. Публично нужно высказывать только надежду и поддержку ребятам из национальной сборной, тренерам, руководству.
Что это будет для Беларуси? Думаю, праздник, скачок – поднимется интерес к футболу в любом случае. Нельзя говорить о том, что мы попадем на Евро и что нам там делать. По-моему, это глупо. Дай бог, чтобы мы туда попали. Считаю, что это будет праздник для страны», – сказал Комаровский в эфире программы «Спорт-кадр» на
В плей-офф Евро-2020 Беларусь сыграет с Грузией. Игра состоится в Тбилиси 26 марта. Победитель противостояния дома 31 марта разыграет путевку в финальный турнир чемпионата Европы с сильнейшей командой из пары Северная Македония — Косово.
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Дмитрий Комаровский: «Нельзя говорить о том, что мы попадем на Евро и что нам там делать. По-моему, это глупо»
Нападающий «Ислочи» Дмитрий Комаровский призвал болельщиков выразить поддержку сборной Беларуси в преддверии матчей за выход в финальную часть Евро-2020.
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