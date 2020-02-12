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НХЛ. «Питтсбург» против «Тампы», «Рейнджерс» в гостях у «Виннипега»
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Источник материала:
Tribuna.com
В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Тампой», «Виннипег» против «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Тампой», «Виннипег» против «Рейнджерс».
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