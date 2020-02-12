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НХЛ. «Питтсбург» против «Тампы», «Рейнджерс» в гостях у «Виннипега»

12.02.2020 01:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Тампой», «Виннипег» против «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Детройт 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Хелм (Лазар, Юханссон, Манта)
1:1 – 1 Шири (Лазар, Юханссон, Манта)
1:2 – 27 Хелм (Манта)
2:2 – 34 Юханссон (Райнхарт, Далин)
3:2 – 40 Райнхарт (Йокихарью, Айкел)

 

Нью-Джерси – Флорида 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Хьюз (Симмондс, Сиверсон)
1:1 – 11 Коннолли (Хоффман, Трочек)
1:2 – 19 Мэтисон (Пысик, Аччари)
1:3 – 22 Пысик (Йэндл, Мэтисон)
1:4 – 24 Ватрано (Сивиур, Йэндл)
2:4 – 24 Руни (Андерсон)
2:5 – 25 Аччари (Мэтисон, Пысик)
3:5 – 34 Палмиери (Кэррик, Бутчер)

 

Айлендерс – Филадельфия 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Бэйли (Барзэл)
2:0 – 11 Мартин (Брассар, Комаров)
3:0 – 15 Эберле (Ли, Барзэл)
3:1 – 29 Конекны (Лоутон, ван Римсдайк)
3:2 – 31 Хегг (Лоутон, Жиру)
3:3 – 58 Кутюрье (Проворов, Жиру)
4:3 – 59 Комаров (Бэйли)
5:3 – 59 Пулок (Эберле, Барзэл)

 

Питтсбург – Тампа-Бэй 1:2 (1:0, 0:1, 0:0)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Малкин (Летанг, Кросби)
1:1 – 23 Сергачев (Марун, Кучеров)
1:2 – 62 Гурде (Хедман, Пойнт)

 

Торонто – Аризона 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Дворак (Экман-Ларссон, Гарланд)
1:1 – 14 Хайман (Керфут, Бэрри)
1:2 – 39 Седерберг (Чикран, Ричардсон)
2:2 – 41 Хайман (Керфут, Таварес)
3:2 – 63 Капанен ()

 

Миннесота – Вегас 4:0 (2 период)
Дата проведения
12 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Эрикссон Эк (Дамба, Гринуэй)
2:0 – 12 Сперджен (Сутер, Фиала)
3:0 – 29 Фиала (Брудин, Паризе)
4:0 – 35 Паризе (Фиала, Э.Стаал)

 

Виннипег – Рейнджерс 0:2 (2 период)
Дата проведения
12 февраля, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Крайдер (Бучневич)
0:2 – 27 Крайдер (Зибанежад, Строум)

 

Даллас – Каролина 1:1 (2 период)
Дата проведения
12 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Бенн (Хейсканен, Джонс)
1:1 – 17 Ахо (Слэвин, Свечников)

 

Колорадо – Оттава 1:0 (1 период)
Дата проведения
12 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Рантанен (Грейвс, Маккиннон)

 

Эдмонтон – Чикаго 2:2 (2 период)
Дата проведения
12 февраля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Шейэн (Арчибальд, Кэссиан)
1:1 – 5 Саад (Мерфи, Кэйн)
1:2 – 14 Тэйвс (Мяяття, Карпентер)
2:2 – 17 Ямамото (Драйзайтль, Чейссон)

 

Анахайм – Сент-Луис
Дата проведения
12 февраля, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Тампой», «Виннипег» против «Рейнджерс».
 
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