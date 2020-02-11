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Минское «Динамо» впервые в сезоне обыграло рижское. До этого «зубры» трижды уступили

11.02.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило рижских одноклубников (2:1).

Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта впервые победила этих соперников в сезоне.

До этого в трех встречах сезона «зубры» трижды уступили рижанам.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против ярославского «Локомотива». Матч пройдет 13 февраля.

Динамо Минск: календарь матчей

 
Теги: Минск
 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило рижских одноклубников (2:1).
 
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