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Минское «Динамо» впервые в сезоне обыграло рижское. До этого «зубры» трижды уступили
11.02.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата
Таким образом, команда
До этого в трех встречах сезона «зубры» трижды уступили рижанам.
Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против ярославского «Локомотива». Матч пройдет 13 февраля.
Динамо Минск: календарь матчей
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило рижских одноклубников (2:1).
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