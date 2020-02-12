|
Морозов станет президентом КХЛ. Кандидатура согласовывалась руководством России («СЭ»)
12.02.2020 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе
Лига объявит о своем решении после заочного голосования совета директоров.
По информации издания, кандидатура Морозова долгое время согласовывалась высшим руководством России.
В настоящий момент он занимает должность вице-президента
Напомним, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прешел на работу в правительство РФ – он был назначен вице-премьером по спорту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Морозов в ближайшее время станет новым президентом КХЛ, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)