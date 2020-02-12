Морозов станет президентом КХЛ. Кандидатура согласовывалась руководством России («СЭ»)

Источник материала: Tribuna.com

Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе Алексей Морозов в ближайшее время станет новым президентом КХЛ , сообщает «Спорт-Экспресс».

Лига объявит о своем решении после заочного голосования совета директоров.

По информации издания, кандидатура Морозова долгое время согласовывалась высшим руководством России.

В настоящий момент он занимает должность вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея и является управляющим директором Париматч Молодежная хоккейная лига.

Напомним, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прешел на работу в правительство РФ – он был назначен вице-премьером по спорту.

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