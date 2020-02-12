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«Молодечно» будет расформировано

12.02.2020 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, «Молодечно» будет расформировано.

Районные власти не заинтересованы в двух командах в чемпионате Беларуси и будут оказывать содействие «Андэрдогу» (Чисть).

Отметим, что домашние матчи «Андэрдог» будет проводить в Молодечно, так как домашний стадион «Школьный» не подходит для Д2.

На чемпионате области район представят РКЗ (Радошковичи), поэтому «Молодечно» не будет даже в Д4.

Ранее сообщалось, что Молодечненский райисполком отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге.

 
 
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По информации Tribuna.com, «Молодечно» будет расформировано.
 
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