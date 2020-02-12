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«Молодечно» будет расформировано
12.02.2020 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com,
Районные власти не заинтересованы в двух командах в чемпионате Беларуси и будут оказывать содействие «Андэрдогу» (Чисть).
Отметим, что домашние матчи «Андэрдог» будет проводить в Молодечно, так как домашний стадион «Школьный» не подходит для Д2.
На чемпионате области район представят РКЗ (Радошковичи), поэтому «Молодечно» не будет даже в Д4.
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По информации Tribuna.com, «Молодечно» будет расформировано.
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