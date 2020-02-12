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Кривко, Кручинкина, Бочарников и Смольский побегут за Беларусь в смешанной эстафете ЧМ-2020
12.02.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на смешанную эстафету на чемпионате мира-2020 в итальянском Антхольце.
В гонке в порядке расстановки по этапам выступят
Смешанная эстафета пройдет на ЧМ-2020 13 февраля. Начнется в 16.45 по белорусскому времени.
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Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на смешанную эстафету на чемпионате мира-2020 в итальянском Антхольце.
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