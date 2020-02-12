Кривко, Кручинкина, Бочарников и Смольский побегут за Беларусь в смешанной эстафете ЧМ-2020

Источник материала: Tribuna.com

Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на смешанную эстафету на чемпионате мира-2020 в итальянском Антхольце.

В гонке в порядке расстановки по этапам выступят , Елена Кручинкина, Сергей Бочарников, Антон Смольский.

Смешанная эстафета пройдет на ЧМ-2020 13 февраля. Начнется в 16.45 по белорусскому времени.

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