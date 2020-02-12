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Вице-премьер Петришенко: «Спортивные форумы должны вносить существенный вклад в экономику, а не только в укрепление имиджа»

12.02.2020 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на коллегии Минспорта порассуждал о проведении в стране крупных спортивных форумов.

«Ведущие международные организации убедились, что мы в состоянии организовать и провести любое масштабное мероприятие на самом высоком уровне. Имея такой колоссальный опыт, мы должны понимать, что подобные форумы должны вносить существенный вклад в национальную экономику, а не только в укрепление имиджа страны на международной арене.

Уверен, если проработан вопрос о целевых группах, грамотно выстроена и заблаговременно проводится рекламная кампания, продумана сопутствующая программа, то зрителей на трибунах будет много», – цитирует Петришенко пресс-служба Минспорта.

Напомним, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной.

Александр Лукашенко: «Президент Украины предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры»

 
 
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Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на коллегии Минспорта порассуждал о проведении в стране крупных спортивных форумов.
 
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