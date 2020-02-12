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Вице-премьер Петришенко: «Спортивные форумы должны вносить существенный вклад в экономику, а не только в укрепление имиджа»
12.02.2020 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на коллегии
«Ведущие международные организации убедились, что мы в состоянии организовать и провести любое масштабное мероприятие на самом высоком уровне. Имея такой колоссальный опыт, мы должны понимать, что подобные форумы должны вносить существенный вклад в национальную экономику, а не только в укрепление имиджа страны на международной арене.
Уверен, если проработан вопрос о целевых группах, грамотно выстроена и заблаговременно проводится рекламная кампания, продумана сопутствующая программа, то зрителей на трибунах будет много», –
Напомним, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко
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Вице-премьер Петришенко: «Спортивные форумы должны вносить существенный вклад в экономику, а не только в укрепление имиджа»
Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на коллегии Минспорта порассуждал о проведении в стране крупных спортивных форумов.
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