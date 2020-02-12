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Белорусские волейболисты оригинально признались в любви волейболу
12.02.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Накануне Дня всех влюбленных
Четыре такие разные истории о любви и волейболе.
Напомним, что букмекерская компания Maxline является официальным партнером БФВ.
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Накануне Дня всех влюбленных Maxline и Белорусская федерация волейбола сняли видео и трогательно поздравили волейбол со 125-летием! Четыре такие разные истории о любви...
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