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Белорусские волейболисты оригинально признались в любви волейболу

12.02.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Накануне Дня всех влюбленных Maxline и Белорусская федерация волейбола сняли видео и трогательно поздравили волейбол со 125-летием!

Четыре такие разные истории о любви и волейболе.

Напомним, что букмекерская компания Maxline является официальным партнером БФВ.

 
 
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Накануне Дня всех влюбленных Maxline и Белорусская федерация волейбола сняли видео и трогательно поздравили волейбол со 125-летием! Четыре такие разные истории о любви...
 
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