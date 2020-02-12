Источник материала: Tribuna.com

Раубичи могут принять чемпионат Европы по биатлону 2020 года, сообщил корреспондент 1» Станислав Липский.

«Убедившись, что минимальная толщина трассы на спринтерском круге 30 сантиметров, замечаем делегацию руководства спорткомплекса вместе с представителем IBU. Причина визита инспектора Международного союза биатлонистов более чем серьезная – спорткомплекс под Минском может стать хозяином чемпионата 2020.

Соседней Эстонии, а конкретнее Отепя, где 26 февраля должна была пройти первая гонка чемпионата Европы, Беларусь готова подставить плечо.

Зима выдалась теплой, но даже несмотря на такие сложные погодные условия, переживать о наличии снега здесь, в Раубичах, не приходится. Только посмотрите на эту снежную подушку, ее длина составляет 1500 метров – этого более чем достаточно, чтобы провести в Раубичах чемпионат Европы.

Инспектор IBU после тщательного изучения ситуации в Раубичах интересуется у Юрия Альберса, когда начнется укатка трассы. Юрий Юрьевич отвечает, что 20-го. Первые же тренировки для участников чемпионата Европы запланированы на 24 февраля. Арне Айдем уточняет по поводу судейского корпуса. «Уже сегодня будем обзванивать всех, кто был запланирован в качестве арбитра на мартовский этап Кубка IBU, все будут готовы, собственно, как и волонтеры,» – подчеркивает Альберс. Мистер Айдем резюмирует, что шансы провести здесь чемпионат Европы высокие», — говорится в репортаже «Беларусь 1».

Напомним, что также Раубичи примут финальный этап Кубка IBU. Соревнования пройдут с 5 по 8 марта.

Кубок IBU. Стартовала продажа билетов на этап в Раубичах – стоимость от 4 до 35 рублей