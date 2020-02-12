ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раубичи могут принять чемпионат Европы по биатлону-2020

12.02.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Раубичи могут принять чемпионат Европы по биатлону 2020 года, сообщил корреспондент «Беларусь 1» Станислав Липский.

«Убедившись, что минимальная толщина трассы на спринтерском круге 30 сантиметров, замечаем делегацию руководства спорткомплекса вместе с представителем IBU. Причина визита инспектора Международного союза биатлонистов более чем серьезная – спорткомплекс под Минском может стать хозяином чемпионата Европы 2020.

Соседней Эстонии, а конкретнее Отепя, где 26 февраля должна была пройти первая гонка чемпионата Европы, Беларусь готова подставить плечо.

Зима выдалась теплой, но даже несмотря на такие сложные погодные условия, переживать о наличии снега здесь, в Раубичах, не приходится. Только посмотрите на эту снежную подушку, ее длина составляет 1500 метров – этого более чем достаточно, чтобы провести в Раубичах чемпионат Европы.

Инспектор IBU после тщательного изучения ситуации в Раубичах интересуется у Юрия Альберса,  когда начнется укатка трассы. Юрий Юрьевич отвечает, что 20-го. Первые же тренировки для участников чемпионата Европы запланированы на 24 февраля. Арне Айдем уточняет  по поводу судейского корпуса. «Уже сегодня будем обзванивать всех, кто был запланирован в качестве арбитра на мартовский этап Кубка IBU, все будут готовы, собственно, как и волонтеры,» – подчеркивает Альберс.  Мистер  Айдем резюмирует, что шансы провести здесь чемпионат Европы высокие», — говорится в репортаже «Беларусь 1».

Напомним, что также Раубичи примут финальный этап Кубка IBU. Соревнования пройдут с 5 по 8 марта.

Кубок IBU. Стартовала продажа билетов на этап в Раубичах – стоимость от 4 до 35 рублей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раубичи могут принять чемпионат Европы по биатлону 2020 года, сообщил корреспондент «Беларусь 1» Станислав Липский.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вице-премьер Петришенко: «Спортивные форумы должны вносить существенный вклад в экономику, а не только в укрепление имиджа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика