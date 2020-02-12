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Николай Януш: «Мы должны на своем языке говорить. Хочу, чтобы люди меня понимали, что мы белорусы»

12.02.2020 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ислочи» Николай Януш рассказал о своем отношении к белорусскому языку.

– Я людей уважаю, что они свой язык знают. Африканцы разговаривают все на французском, потому что они были колонией Франции. Но собственный язык они все знают. А мы ведь Европа. Мы должны на своем языке говорить. Столько интервью приезжих спортсменов, которые удивляются: «А почему это вы по-русски разговариваете?».

- Когда ты решался вести Instagram на белорусском, когда ты решался высказываться на белорусском, то у тебя был вот этот внутренний барьер, который есть примерно у всех белорусов, которые боятся быть неправильно понятыми, осмеянными.

– Как пишет Деружинский, что когда в то время, даже когда Машеров был, то проводил политику партии. В то время приезжал человек из деревни и разговаривал на белорусском и все его тыкали, что он колхозник. И сейчас же такое осталось, в 2020-м. А это все началось в то время, хотя вся деревня разговаривала по-белорусски.

- Так у тебя был какой-то барьер

– Нет. У меня внутри есть стержень, и он меня держит. Хочу, чтобы люди меня понимали, что мы белорусы, что мы должны быть белорусами, – сказал Януш в эфире YouTube-канала MelkazeRaw.

Проект MelkazeRaw реализован при поддержке букмекерской компании Maxline.

Ислочь: состав

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Нападающий «Ислочи» Николай Януш рассказал о своем отношении к белорусскому языку.
 
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