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Антон Матвеенко: «Кто быстрее всех мог «склеить» девушку? Ледесма. Только сядет в кепочке, с сережечками, сразу подлетает штучек семь»
13.02.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Антон Матвеенко рассказал о том, кто пользовался успехом у девушек.
- Кто быстрее всех мог «склеить» девушку?
– Кто? Я! Ну, Рафа (Рафаэль Ледесма – прим.). Он только сел – кепочка, сережечки. Сразу прилетели штучек семь. Ты подбираешь, если надо.
- Кто больше всех рассказывал, как цеплял девушек?
– Саня Прудников. Вот телевизор смотрим – он всех знает, всех… Инстаграм все показывает. Поначалу слушали, а потом все: Саня, не рассказывай сказки, – рассказал Матвеенко.
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Антон Матвеенко: «Кто быстрее всех мог «склеить» девушку? Ледесма. Только сядет в кепочке, с сережечками, сразу подлетает штучек семь»
Белорусский полузащитник Антон Матвеенко рассказал о том, кто пользовался успехом у девушек.
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