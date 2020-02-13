Антон Матвеенко: «Кто быстрее всех мог «склеить» девушку? Ледесма. Только сядет в кепочке, с сережечками, сразу подлетает штучек семь»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Антон Матвеенко рассказал о том, кто пользовался успехом у девушек.

- Кто быстрее всех мог «склеить» девушку?

– Кто? Я! Ну, Рафа (Рафаэль Ледесма – прим.). Он только сел – кепочка, сережечки. Сразу прилетели штучек семь. Ты подбираешь, если надо.

- Кто больше всех рассказывал, как цеплял девушек?

– Саня Прудников. Вот телевизор смотрим – он всех знает, всех… Инстаграм все показывает. Поначалу слушали, а потом все: Саня, не рассказывай сказки, – рассказал Матвеенко.