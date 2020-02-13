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Станкевич выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе в категории до 50 кг
13.02.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белоруска Ксения Станкевич выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе.
В весовой категории до 50 кг наша спортсменка победила румынку Эмилию Будиану – 10-0.
Борьба спортивная
Чемпионат Европы
Рим (Италия), 13 февраля
Женщины
До 50 кг.
1. Миглена Селишка (Болгария)
2. Оксана Ливач (Украина)
3. Ксения Станкевич (Беларусь)
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Белоруска Ксения Станкевич выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе.
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