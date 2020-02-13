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Станкевич выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе в категории до 50 кг 

13.02.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белоруска Ксения Станкевич выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе.

В весовой категории до 50 кг наша спортсменка победила румынку Эмилию Будиану – 10-0.

Борьба спортивная

Чемпионат Европы

Рим (Италия), 13 февраля

Женщины

До 50 кг.

1. Миглена Селишка (Болгария)

2. Оксана Ливач (Украина)

3. Ксения Станкевич (Беларусь)

 
 
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Белоруска Ксения Станкевич выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе.
 
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