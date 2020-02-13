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Крэйг Вудкрофт: «Мы осадили сами себя на первой же минуте встречи. У нас был шанс сыграть просто, но мы начали придумывать»

13.02.2020 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Локомотивом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю с Майка и его команду с победой. Я думаю, мы осадили сами себя на первой же минуте встречи. У нас был шанс сыграть просто, но мы начали придумывать, потеряли шайбу и получили удаление, за что соперник заставил нас заплатить.

Перед матчем мы много говорили с командой о том, что сегодня очень важным моментом станет наша игра в меньшинстве, нам необходимо было сыграть почти идеально, чтобы рассчитывать на успех сегодня. Кроме того, необходимо было минимизировать удаления. Думаю, после этого удаления мы играли достойно. Много владели шайбой, проводили большое количество времени в атаке, но не смогли реализовать свои моменты и закончили первый период 0:2 в пользу соперника.

Во второй трети также действовали неплохо, создали несколько неплохих возможностей. В какой-то момент могло показаться, что «Локомотив» нашел свою игру, но мы смогли не допустить этого.

В заключительной трети играли очень хорошо, но чтобы побеждать, нам надо реализовывать наши шансы. Мы расстроены таким результатом, но из этой игры можно почерпнуть много позитивных моментов, от которых надо оттолкнуться, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Локомотивом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
 
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