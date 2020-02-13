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НБА. «Бостон» принимает «Клипперс», «Новый Орлеан» встретится с «Оклахомой-Сити»
13.02.2020 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
«Бостон» сыграет на домашней площадке с «Клипперс». «Новый Орлеан» примет «Оклахому-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
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