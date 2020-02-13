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НБА. «Бостон» принимает «Клипперс», «Новый Орлеан» встретится с «Оклахомой-Сити»

13.02.2020 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

«Бостон» сыграет на домашней площадке с «Клипперс». «Новый Орлеан» примет «Оклахому-Сити».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Клипперс 103:95 (4 четверть)
Дата проведения
14 февраля, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью
Бостон
Тейтум (22), Смарт (19), Уокер (13), Хэйворд (10), Тайс (8).
Клипперс
Ленард (23 + 8 подборов), Шэмет (13), Зубац (7), Джордж (4), М-с Моррис (4).

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 101:104 (4 четверть)
Дата проведения
14 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью
Новый Орлеан
Уильямсон (23), Редик (14), Холидэй (14 + 8 передач), Болл (13), Фэйворс (8 + 9 подборов), Харт (7 + 8 подборов), Джексон (5), Хэйс (4), Мелли (3), Мур (2).
Оклахома-Сити
Галлинари (18), Гилджес-Александер (17), Шредер (15), Пол (14 + 7 подборов + 11 передач), Адамс (9 + 7 подборов), Мускала (8), Дорт (7), Надер (5), Фергюсон (3), Ноэл (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
 
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