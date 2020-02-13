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«Молодечно»: «Исполком хочет насильно создать новый клуб на нашей базе, но мы способны самостоятельно решить вопрос по Д2» 

13.02.2020 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный клуб «Молодечно» выступил с официальным заявлением по поводу информации о возможном слиянии с командой «Андердог».

«Хотим заявить, что на сегодняшний день у нашего футбольного клуба уже на 90% сформирован бюджет на предстоящий сезон в первой лиге за счет спонсорских договоров и иной финансовой помощи, при этом работа по поиску внебюджетного финансирования клуба продолжается, однако сложившаяся неясная ситуация с будущим команды ставит все наши переговоры на паузу, вызывая понятное недоверие со стороны потенциальных инвесторов.

Также по плану проходит и тренировочный процесс нашей команды, намечены очередные спарринги, в ходе которых, в том числе, просматриваются новые футболисты с целью усиления и омоложения основного состава.

Помимо этого со стороны ФК «Молодечно» практически завершена подготовка документов для получения лицензии, необходимой для участия в первой лиге. Завершить же данную процедуру все так же мешает желание отдела спорта и туризма Молодечненского районного исполнительного комитета насильно создать новый клуб на нашей базе, в то время, как ФК «Молодечно» на основании вышеизложенного является самодостаточным юридическим лицом, способным самостоятельно решить вопрос об участии в первой лиге без каких-либо реорганизаций», – говорится в официальном заявлении клуба.

Чиновник Молодечненского райисполкома о расформировании «Молодечно»: «Если будет один клуб в районе, то будет слияние двух команд»

Спонсор «Андердога» – о посещении матча «Молодечно» (клубы могут объединиться): «Там просто творилось страшное, начиная от того, что тренер был пьян»

 
 
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Футбольный клуб «Молодечно» выступил с официальным заявлением по поводу информации о возможном слиянии с командой «Андердог».
 
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