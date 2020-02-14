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Минспорта проведет совещание с клубами высшей лиги по вопросам господдержки

14.02.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, в министерстве спорта и туризма Беларуси в понедельник пройдет совещание по вопросам государственной поддержки с клубами высшей лиги.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что совещание связано с позицией ведущих клубов (БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо») относительно вызова в сборную Беларуси футболистов на ближайшие товарищеские матчи с Узбекистаном и Болгарией.

Напомним, АБФФ выступила с заявлением о том, что она возмущена попыткой срыва заранее запланированного сбора и товарищеских матчей, хотя ранее против этого сбора клубы не возражали. Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский опроверг эту информацию, сообщив, что он голосовал против. Ранее Tribuna.com сообщала о том, что федерация рассматривает вариант сокращения государственной поддержки для клубов, которые не отпустят своих футболистов в национальную команду.

Добавим, что сбор национальной команды продлится с 19 по 27 февраля. Сборная Беларуси готовится к плей-офф чемпионата Европы-2020. Выездной матч против Грузии пройдет в Тбилиси 26 марта. Победитель встречи 31 марта сыграет дома против победителя пары Македония – Косово за место в финальной части Евро-2020.

Федерация грозит, что БАТЭ и «Шахтер» могут лишиться господдержки из-за демарша по сборной – жесточайший конфликт интересов

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По информации Tribuna.com, в министерстве спорта и туризма Беларуси в понедельник пройдет совещание по вопросам государственной поддержки с клубами высшей лиги.
 
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