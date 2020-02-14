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Минспорта проведет совещание с клубами высшей лиги по вопросам господдержки
14.02.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, в министерстве спорта и туризма Беларуси в понедельник пройдет совещание по вопросам государственной поддержки с клубами высшей лиги.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что совещание связано с позицией ведущих клубов (
Напомним, АБФФ
Добавим, что сбор национальной команды продлится с 19 по 27 февраля. Сборная Беларуси готовится к плей-офф чемпионата Европы-2020. Выездной матч против Грузии пройдет в Тбилиси 26 марта. Победитель встречи 31 марта сыграет дома против победителя пары Македония – Косово за место в финальной части Евро-2020.
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По информации Tribuna.com, в министерстве спорта и туризма Беларуси в понедельник пройдет совещание по вопросам государственной поддержки с клубами высшей лиги.
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