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Объединенную команду «Андердога» и «Молодечно» может возглавить российский специалист Хомуха («Football.by»)
15.02.2020 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главным тренером объединенной команды «Андердога» и «Молодечно» может стать российский специалист Дмитрий Хомуха,
Последним местом работы 50-летнего тренера была юношеская сборная России (игроки 2002 г.р.), где он был старшим тренером. Ранее он занимал аналогичные должности в молодежной сборной России и ФК «Рига».
Среди тренерских достижений – победа в юношеском чемпионате
Ранее появилась информация о том, что «Молодечно» будет
«Молодечно»
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Объединенную команду «Андердога» и «Молодечно» может возглавить российский специалист Хомуха («Football.by»)
Главным тренером объединенной команды «Андердога» и «Молодечно» может стать российский специалист Дмитрий Хомуха, передает Football.by.
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