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Объединенную команду «Андердога» и «Молодечно» может возглавить российский специалист Хомуха («Football.by»)

15.02.2020 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главным тренером объединенной команды «Андердога» и «Молодечно» может стать российский специалист Дмитрий Хомуха, передает Football.by.

Последним местом работы 50-летнего тренера была юношеская сборная России (игроки 2002 г.р.), где он был старшим тренером. Ранее он занимал аналогичные должности в молодежной сборной России и ФК «Рига».

Среди тренерских достижений – победа в юношеском чемпионате Европы до 17 лет (2013) и серебряные медали юношеского чемпионата Европы до 19 лет (2015).

Ранее появилась информация о том, что «Молодечно» будет расформировано. Позднее стало известно о возможном слиянии двух команд («Андердога» и «Молодечно»).

«Молодечно» выступает против объединения клубов.

Возрождение футбола в Молодечно привело к войне: власти не пускают местный клуб в Д2, тренер разносит главного в районе по спорту

 
 
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Главным тренером объединенной команды «Андердога» и «Молодечно» может стать российский специалист Дмитрий Хомуха, передает Football.by.
 
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