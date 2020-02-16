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Роттердам (ATP). Монфис обыграл Оже-Альяссима и защитил титул

16.02.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

За титул в Роттердаме прошлогодний чемпион Гаэль Монфис обыграл самого молодого финалиста в истории турнира 19-летнего Феликса Оже-Альяссима.

Cетка турнира здесь.

ABN AMRO World Tennis Tournament

Роттердам, Нидерланды

10 – 16 февраля 2020

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 013 855 евро

Крытые корты, хард

Финал

Гаэль Монфис (Франция)  Феликс Оже-Альяссим (Канада)
6:2|6:4
Дата проведения
16 февраля, 17.50
Онлайн матча

 
 
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За титул в Роттердаме прошлогодний чемпион Гаэль Монфис обыграл самого молодого финалиста в истории турнира 19-летнего Феликса Оже-Альяссима.
 
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