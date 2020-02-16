|
Роттердам (ATP). Монфис обыграл Оже-Альяссима и защитил титул
16.02.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
За титул в Роттердаме прошлогодний чемпион Гаэль Монфис обыграл самого молодого финалиста в истории турнира 19-летнего Феликса Оже-Альяссима.
Cетка турнира
ABN AMRO World Tennis Tournament
Роттердам, Нидерланды
10 – 16 февраля 2020
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 013 855 евро
Крытые корты, хард
Финал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За титул в Роттердаме прошлогодний чемпион Гаэль Монфис обыграл самого молодого финалиста в истории турнира 19-летнего Феликса Оже-Альяссима.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)